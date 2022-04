Coupe du monde 2022: quel bilan après la réunion entre Amnesty et la FFF?

Mardi, Amnesty International France a enfin eu son rendez-vous avec la Fédération française de football après plusieurs mois de tractation et d’action. Contactée par RMC Sport, Lola Schulmann, chargée de plaidoyer pour l’ONG, répète son envie de voir un membre influent de la FFF prendre la parole au nom de l'instance au sujet des droits humains au Qatar.

"Le dialogue est là. Il faut maintenant l'inscrire dans la durée.” Contactée par RMC Sport, Lola Schulmann, chargée de plaidoyer à Amnesty France, a dressé un premier bilan de la réunion entre l’ONG et la FFF, une étape capitale dans le combat mené par Amnesty pour pour dénoncer les conditions des travailleurs sur les chantiers de la Coupe du monde 2022, au Qatar.

“La Fédération va voir ce qu'il est possible de mettre en place pour pousser au respect des droits humains lors de sa présence au Qatar. Mais il faut aussi élargir ça avec les infrastructures qui seront utilisées par les Bleus”, a indiqué Lola Schulmann.

Amnesty France répète son envie de voir un membre influent de la FFF prendre la parole au nom de l'instance au sujet des droits humains au Qatar. Sauf que pour le moment, aucune prise de position publique n'est prévue. Les membres de la FFF se réfugient souvent derrière le "groupe de travail sur les droits des travailleurs au Qatar" mis en place par l'UEFA. Sauf que, dans un dernier communiqué de l'UEFA, la FFF n'apparaît pas.

"Cette réunion arrive bien tard"

"C'était nécessaire mais cette réunion arrive bien tard, rapporte Lola Schulmann. Des réunions s'organisent depuis des mois au sein des autres Fédérations en Europe par rapport à ce sujet des droits humains au Qatar. J'espère une déclaration de la FFF qui dit que la situation est encore préoccupante au Qatar. Actuellement, on a aucune garantie, aucun engagement de la FFF sur cette déclaration."

"Les participants comprenaient des représentants des associations membres du groupe de travail de l’UEFA, à savoir l’Allemagne, l’Angleterre, la Norvège, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la Suisse, des membres de l’Administration de l’UEFA – Michele Uva, Emily Shaw, Sara Holmgren et Laura Piccolo – ainsi que des représentants de la FIFA, Nodar Akhalkatsi et Andreas Graf. Des représentants de deux associations nordiques, le Danemark et la Finlande, ont en outre rejoint le groupe de travail de l’UEFA", avait indiqué l'instance lors du déplacement à Doha en décembre 2021.