Coupe du monde 2022: qui sont les supporters invités tous frais payés ou presque par le Qatar ?

Afin de remplir les tribunes et assurer l'ambiance, notamment lors de la cérémonie d'ouverture ce dimanche, des supporters de chaque pays ont été invités presque tous frais payés par les organisateurs du Mondial au Qatar. Comment ont-ils été recrutés ? Pour quel objectif ?

Jour-J pour la Coupe du monde au Qatar. Marquée depuis plusieurs mois par de nombreuses polémiques (conditions de vie des travailleurs locaux, place des femmes et des minorités LGBTQ+, impact sur l'environnement des stades climatisés…), cette 22e édition de l’histoire va démarrer ce dimanche avec le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Equateur (17h). Avec sans doute une belle ambiance en tribunes. Même si tous les fans ne seront pas logés à la même enseigne durant la compétition.

Comme l’expliquait RMC Sport dès le 21 octobre dernier, le Qatar a fait appel à des "Fans Leaders", des supporters influents sur les réseaux sociaux, pour réussir son Mondial et soigner sa communication. Effectivement, entre 40 et 50 supporters de chaque pays ont été invités tous frais payés ou presque par le Comité Suprême, le comité d'organisation de la Coupe du monde. C'est le cas par exemple de Renaud et Jean-Claude, deux supporters belges. "Ils nous ont payé l’hôtel et l’avion. La seule obligation du séjour, c’est d’aller voir le match d’ouverture et la cérémonie d’ouverture. Ils nous offrent même les places. Le Père Noël est passé", racontent-ils dans un grand sourire. Un joli cadeau puisqu'on estime que ce voyage aurait pu leur coûter autour de 5.000 euros. Environ 1.600 supporters vont en bénéficier. Concrètement, cela veut dire que le Comité Suprême a dépensé au moins 8 millions d'euros pour inviter ces supporters.

Finalement, pas d'indemnités quotidiennes pour ces supporters invités

Et encore, il était question que chacun de ces supporters reçoive une carte bancaire prépayée avec environ 70 euros par jour dessus, pour acheter de la nourriture et des boissons sur place, ce qui a finalement été annulé comme l’a révélé le journal britannique The Guardian. Interrogés, ces supporters assurent qu'ils sont assez libres, qu’ils n'ont rien signé avec le comité d'organisation et qu’ils ont simplement reçu des documents : une sorte de règlement, un code de conduite aussi. Rien d'obligatoire. Ils ne sont pas obligés par exemple de promouvoir le Qatar sur les réseaux sociaux. Ils doivent en revanche rester au moins jusqu'à la fin du premier tour, le 2 décembre, et donc assister à la première journée du tournoi (cérémonie et match d’ouverture).

Hervé Mougin, le patron des Irrésistibles Français, le principal groupe de supporter des Bleus, y voit une regrettable opération de communication : "L’idée c’est de faire une belle communication pour dire que c’est une Coupe du monde comme les autres, que des supporters de tous les pays se sont déplacés, que c’est festif en tribunes." Le Comité Suprême a d'abord recruté des "Fans Leaders". Il y en a au moins un par pays. Le "Fan Leader" français, par exemple, avait passé un concours. Une fois retenu, il a accompagné le Comité Suprême dans l'organisation de cette Coupe du monde, notamment sur tout ce qui touche à l'accueil des supporters. Lui et tous les autres "Fans Leaders" des nations qualifiées se sont occupés des invitations pour les autres supporters. Le Comité d'organisation leur a délégué cette tâche en choisissant des fans parmi ceux qui vont voir le plus de matchs de leur équipe nationale.

Ces fans invités sont donc des vrais supporters, qui sont là pour supporter leur pays. Beaucoup ont d’ailleurs pris des billets pour aller, à leur frais, cette fois, aux différents matchs de leur équipe nationale au Qatar.