Coupe du monde 2022: des supporters seront bien invités tous frais payés au Qatar

La Coupe du Monde s'ouvre dans 30 jours à Doha au Qatar. L'accueil des supporters et l'ambiance sur place seront deux points centraux pour la réussite de ce Mondial 2022. Le petit émirat ne lésine pas sur les moyens pour réussir cette Coupe du Monde...des supporters seront invités tous frais payés.

D'après les informations de RMC Sport, le Qatar a invité un peu plus de 1000 supporters qui vont arriver de tous les pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde à Doha du 20 novembre au 18 décembre.

En France, le nombre "n'est pas conséquent", selon un proche de l'organisation. Le plus souvent, ces supporters ont été contactés par des "Fans Leaders", des supporters influents sur les réseaux sociaux, pour permettre le bon déroulement de ce Mondial au Qatar dans une "ambiance festive".

Des fans invités via les réseaux sociaux

"Les stades ont un taux de remplissage excellent, c'est surtout pour assurer une bonne ambiance autour des sélections", affirme un employé du comité suprême. Près de 3 millions de billets ont déjà été vendus, le Qatar, les États-Unis, l’Arabie saoudite, le Mexique et les Emirats arabes unis comptent parmi les plus grands demandeurs de tickets pour la Coupe du Monde 2022.



Des membres du comité d'organisation confirment les pratiques dévoilées par plusieurs médias à RMC Sport. Certaines méthodes pour contacter les supporters, via facebook ou d'autres réseaux sociaux, ont inquiété des supporters. Ces fans pensaient à un troll. Le Qatar a beaucoup communiqué ces derniers jours sur le rôle des "Fans Leaders" pendant cette Coupe du Monde.

Selon les informations de RMC Sport, le Qatar, qui veut surtout réussir son Mondial et soigner sa communication, a organisé le déplacement à Doha de plusieurs comptes influents spécialisés dans le sport sur les réseaux sociaux pour soigner son image (twitter ou instagram).