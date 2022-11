Coupe du monde 2022: le Qatar renonce au dernier moment à payer les "faux supporters"

A deux jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022, The Guardian révèle que les "faux supporters" recrutés par le Qatar pour mettre de l’ambiance autour des sélections et durant la compétition, ont appris juste avant leur arrivée dans l'émirat qu'ils ne seront finalement pas défrayés de leurs frais quotidiens.

La polémique pourrait encore enfler… La Coupe du monde 2022 n’a pas encore débuté que la présence de "faux supporters" au Qatar a déjà fait couler beaucoup d’encre. Pour ceux qui seraient passés à côté, rappelons que le Qatar a recruté à l’étranger des "faux fans" dont la mission est de mettre de l’ambiance à l’arrivée des sélections dans l’émirat et bien sûr durant la compétition. Ces supporters se sont vus offrir le voyage, l’hébergement et une place pour assister à la cérémonie d’ouverture et au premier match du Mondial Qatar-Equateur dimanche.

Selon des révélation du Guardian, le remboursement des repas et des boissons a été annulé au dernier moment, lorsque ces "supporters" s'apprêtaient à rejoindre le Qatar. Une décision motivée, selon deux fans venus d’Europe, par la mauvaise image renvoyée par les révélations sur les "faux supporters" payés pour mettre de l’ambiance.

C’est par un email que le Guardian a pu consulter qu’ils ont appris la mauvaise nouvelle: "En raison des récents développements dans les médias, nous tenons à protéger nos fans visiteurs des déclarations erronées et mal informées concernant les fans recevant un paiement pour le voyage. En conséquence, l'indemnité journalière ne sera malheureusement plus versée. L'allocation était destinée à augmenter légèrement vos fonds personnels pour vous aider à prendre des rafraîchissements pendant votre séjour."

Dans son message, l’organisation qatarienne tient à rappeler qu’elle avait demandé à chaque supporter de venir avec des fonds suffisants pour couvrir ses dépenses.