Angleterre-France: la vidéo de la joie dans le vestiaire des Bleus, qui entonnent (de nouveau) Gala

Après leur succès 1-2 face à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 2022 samedi soir, Olivier Giroud et ses partenaires ont de nouveau entonné le tube planétaire de Gala, "Freed From Desire". Un hymne qui, jusqu'à présent, porte chance aux hommes de Didier Deschamps.

On commence à s'habituer à ces scènes. Depuis trois semaines, elles semblent se répéter inlassablement après chaque victoire, pour le plus grand plaisir des supporters des Bleus. Samedi soir encore, dans les vestiaires du stade Al-Bayt, les champions du monde en titre ont célébré comme il se doit leur qualification pour le dernier carré du Mondial après leur succès contre l'Angleterre (1-2). Et, encore une fois, c'est le tube de la chanteuse italienne Gala qui a été mis à l'honneur.

>> Revivez France-Angleterre (2-1)

Les Bleus reprennent leur hymne du Mondial

Dans une vidéo publiée ce dimanche sur le compte Twitter de l'équipe de France, on peut voir les coéquipiers d'Hugo Lloris, joueur le plus capé en sélection, sauter en rond autour de la table, s'aspergeant d'eau au rythme du morceau iconique "Freed From Desire", devenu l'hymne des hommes de Didier Deschamps depuis le début de leur aventure au Qatar. Le Marseillais Mattéo Guendouzi mène la danse, vite rejoint par Adrien Rabiot, Ibrahima Konaté puis Olivier Giroud, le héros du soir avec son but décisif à la 78e minute.

Deschamps a toujours la recette

Comme jamais depuis leur entrée en lice face à l'Australie le 22 novembre dernier (4-1), les Bleus ont tremblé face aux Three Lions. Ils sont même passés tout proches d'une éventuelle prolongation contre les finalistes du dernier Euro, mais Harry Kane a manqué sa tentative sur penalty à la 84e minute. Un coup du sort favorable aux Tricolores qui s'invitent à nouveau en demi-finales de la Coupe du monde pour la quatrième fois lors des sept dernières éditions (1998, 2006, 2018, 2022).

Et ce qui se dégage de nouveau de ces scènes de liesse, c'est cette communion collective, où William Saliba comme Marcus Thuram célèbrent avec Antoine Griezmann et consorts, quand bien même leur temps de jeu est très réduit à Doha. Mais "DD" n'a de cesse de le rappeler : un Mondial se gagne avec toutes les forces en présence, qu'elles jouent tous les matchs ou qu'elles jouent peu voire pas. Une solution d'alchimiste pas simple à trouver mais que le sélectionneur français semble, comme en 2018, tenir dans ses mains.