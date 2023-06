Coupe du monde 2022: Salt Bae raconte pourquoi il s'est incrusté sur la pelouse après la finale France-Argentine

Présent lors de la finale du Mondial au Qatar, le "boucher des stars" s'était glissé sur la pelouse en fin de match et avait même tenu la Coupe du monde, ce qui lui était interdit.

Sans gêne, tout sourire, il attrape Lionel Messi par le bras et insiste pour prendre une photo à ses côtés avant de la poster sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 50 millions de personnes. On le voit aussi mordre dans la médaille d’un joueur et surtout embrasser le trophée, qui ne doit pourtant être touché que par les champions du monde, les responsables de la FIFA ou les chefs d’Etat.

"Je n'ai rien volé"

Ce 18 décembre 2022, le célèbre restaurateur turc Salt Bae, connu pour être "le boucher des stars", vit sa meilleure vie. Quelques minutes à peine après la victoire de l’Argentine contre la France en finale du Mondial au Qatar, Nusret Gokce, de son vrai nom, est partout sur la pelouse du stade de Lusail. Les images montrant le cuistot aux lunettes de soleil s’incruster pendant les festivités des Argentins font rapidement monter une polémique sur les réseaux sociaux. Que fait-il là ? Qui l’a laissé entrer sur le terrain ? Dans la foulée, une enquête est même ouverte par la Fifa à ce sujet.

Six mois plus tard, Salt Bae le promet : on ne le reverra plus toucher à la Coupe du monde. "J’aime l’Argentine, j’ai vécu là-bas, j’étais là pour les soutenir. De nombreux joueurs de l'équipe sont venus à mon restaurant. Je ne me suis pas senti étranger. C'était un moment spécial. Je ne peux pas expliquer la raison pour laquelle j'étais là, mais je ne mettrai plus jamais les pieds sur le terrain pendant une Coupe du monde", dit-il dans une interview donnée samedi au Times.

Et d’ajouter : "Deux milliards de personnes ont regardé la Coupe du monde... Combien de personnes parlent de moi ? Cinq milliards. Le monde entier. Je ne suis pas entré sur le terrain dans le but de me faire de la publicité, j'en avais juste envie. Il y avait au moins 1.000 autres personnes sur le terrain, mais ils ont fait croire qu'il n'y avait que moi. Je n'ai jamais voulu faire de l'ombre à qui que ce soit. Je n'ai frappé personne, je n'ai rien volé".