Coupe du monde 2022: sans Ronaldo, le Portugal s'amuse en amical face au Nigeria

En l'absence de Cristiano Ronaldo, malade, le Portugal a écrasé le Nigeria (4-0), jeudi, en match de préparation pour la Coupe du monde 2022. Bruno Fernandes et Gonçalo Ramos ont brillé.

Un seul être vous manque… et rien n'est dépeuplé ? Sans Cristiano Ronaldo, forfait à cause d’une gastrite, le Portugal n’a fait qu’une bouchée du Nigeria (4-0), ce jeudi soir à Lisbonne, en match de préparation pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Face aux Super Eagles du Lorientais Terem Moffi, non qualifiés pour le Mondial, les hommes de Fernando Santos ont fait la différence en première période grâce à un doublé de Bruno Fernandes.

Auteur de l’ouverture du score dès la 9e minute sur un service de Diogo Dalot, son partenaire à Manchester United, il a doublé la mise sur penalty après une main adverse dans la surface (35e). Largement dominateur, le Portugal a pu faire souffler certains de ses cadres : Ruben Dias, Bernardo Silva et Bruno Fernandes sont tous sortis à la pause. Et ce sont deux entrants qui ont assommé le Nigeria en fin de match.

La bonne entrée de Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos a d’abord profité d’un caviar de Raphaël Guerreiro pour inscrire le troisième but de la soirée (82e). Puis l’attaquant du Benfica s’est mué en passeur décisif pour João Mario (84e). Rui Patricio avait un peu plus tôt repoussé un penalty d’Emmanuel Dennis (81e) qui aurait pu permettre de relancer le suspense.

A noter que Nuno Mendes était titulaire, alors que Vitinha a disputé la seconde période. Danilo Pereira, lui, est resté sur le banc. Comme Rafael Leão, João Cancelo ou encore Ruben Neves. Les champions d’Europe 2016 s’envoleront vendredi pour le Qatar, six jours avant leur entrée en lice face au Ghana (jeudi 24 novembre). Ils affronteront ensuite l’Uruguay (lundi 28 novembre) et la Corée du Sud (vendredi 2 décembre) dans un groupe H très relevé.