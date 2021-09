Coupe du monde 2022: sur quelle chaîne regarder France-Finlande

L'équipe de France, en plein doute après deux matches nuls consécutifs, boucle sa rentrée de septembre en recevant la Finlande mardi (20h45) à Lyon. Un match à suivre sur TF1.

L’équipe de France ne peut plus se permettre la moindre incartade. Après deux matches nuls très fâcheux, qui portent à cinq la série en cours depuis le dernier Euro, les Bleus espèrent se relancer contre la Finlande, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. La France joue gros face aux Hiboux Grands-Ducs ce mercredi, au Groupama Stadium. Le match sera diffusé sur TF1 à partir de 20h45.

Les hommes de Didier Deschamps ne peuvent se permettre le moindre faux-pas, au risque de se faire rattraper en tête du groupe D, dont ils sont pourtant les immenses favoris pour la première place, la seule qui qualifie directement pour le Mondial. Dans le même groupe, Bosniens et Kazakhstanais s'affrontent à 20h45 pour tenter de décrocher leur première victoire tandis que l'Ukraine est exempte.

Rester maître de son destin

Escortée par les doutes et les pépins physiques, plombée par une solidité envolée et une médiocre animation offensive, l’équipe de France a tout intérêt à se remobiliser dès ce mardi soir pour conclure sereinement cette rentrée des classes chahutée. "C'est une période moins heureuse évidemment à cause des résultats. Nous savons ce que nous avons à faire demain pour rester maîtres de notre destin, et cela passe par une victoire", a résumé lundi le sélectionneur.

Dans cette morosité ambiante, la ville de Lyon et son club n’ont pas oublié qu’il s'apprêtait à accueillir le retour de Karim Benzema, l’attaquant star des Bleus formé à l’OL. Le joueur du Real Madrid découvrira l’enceinte de Décines, inaugurée en 2016 et dans laquelle il n’a jamais mis les pieds jusqu’à maintenant. Benzema n’a plus marqué depuis son doublé vain contre la Suisse lors du dernier Euro. S’il pouvait retrouver le chemin des filets en même temps que sa ville natale, Deschamps lui en serait certainement très reconnaissant.