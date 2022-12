Coupe du monde 2022: les dernières images rassurantes de Neymar avec le Brésil

A la veille du huitième de finale de sa sélection face à la Corée du Sud, lundi (20 heures), Neymar paraît être sur la bonne voie. La star brésilienne ne semble plus trop être gênée par sa cheville droite, comme le montrent des images de sa séance d'entraînement collective effectuée samedi soir, avec ballon.

Avec ou sans Neymar face à la Corée du Sud? A la veille du huitième de finale du Brésil (20 heures), il semblerait bien que la balance penche du bon côté pour la star auriverde. Blessé à la cheville droite lors du premier match de sa sélection contre la Serbie il y a dix jours, le "Ney" paraît visiblement sur la bonne voie pour revenir très rapidement à la compétition.

Dans des images publiées par la Confédération brésilienne de football (CBF) samedi soir, on le voit enjoué et en forme à l'entraînement collectif. Participer à une "brésilienne", à un taureau ou à une séance de frappes. On y aperçoit également Danilo, lui aussi de retour en forme après sa blessure à la cheville gauche.

Titulaire ou remplaçant contre les Sud-Coréens?

Des signaux encourageants qui rassurent sur l'état de santé de Neymar, alors que son pied longtemps enflé lui a fait manquer les rencontres face à la Suisse (victoire 1-0) et au Cameroun (défaite 1-0). Laissant craindre un forfait pour les huitièmes de finale.

Si sa présence pour affronter le Tigre d'Asie devient chaque heure qui passe de plus en plus probable, reste à savoir désormais si l'attaquant du Paris Saint-Germain y enfilera à nouveau son maillot national en tant que titulaire ou remplaçant au coup d'envoi. A Tite de trancher.