Coupe du monde 2022: Tomiyasu a "besoin de temps pour oublier le football" après l'élimination du Japon

A l'issue d'une séance de tirs au but catastrophique, le Japon a été éliminé du Mondial par la Croatie. Malgré un beau parcours, la défaite est dure à avaler pour le défenseur des Gunners, Takehiro Tomiyasu.

Un manque d'efficacité au pire moment. Comme un symbole, c'est dans le domaine où ils ont tant excellé depuis le début de la compétition que les "Blue Lock" pêchent, en échouant à trois reprises sur quatre penalties. Ils ont été éliminés en huitièmes de finale du Mondial par la Croatie (1-1, 3-1 t.a.b).

"J'espère que je pourrai me reposer un peu. J'ai besoin de temps pour oublier le football", a déclaré le défenseur japonais Takehiro Tomiyasu à The Athletic. "Nous sommes tellement déçus du résultat... Ma performance a été un désastre aujourd'hui, donc je suis désolé pour l'équipe. J'ai juste besoin d'être beaucoup, beaucoup mieux pour aider l'équipe. Ce n'était pas suffisant, nous ne méritions pas de gagner", a t-il sévérement jugé.

Le latéral des Gunners va rapidement devoir se remotiver car la saison est encore longue, et après quelques jours de vacances, il sera attendu à Londres pour reprendre l'entraînement sous les ordres de Mikel Arteta.

Blessé au début du mois de novembre, il est arrivé à court de forme au Mondial et était d'ailleurs resté sur le banc en première mi-temps face à l'Allemagne, puis face au Costa Rica.

Un parcours étonnant

Le Japon, après un match courageux, est totalement passé à côté de sa séance de tirs au but, en manquant trois de ses quatre tentatives. La Croatie, plus clinique dans l'exercice (3/4) va s'offrir un match de gala face au Brésil en quart de finale.

Les Japonais n'ont pas à rougir. Ils ont réalisé un parcours honorable dans ce Mondial, en sortant leader d'un groupe composé notamment de l'Espagne et de l'Allemagne. Ils ont d'ailleurs battu l'Allemagne et l'Espagne sur le même score (2-1), avec une étonnante défaite face au Costa Rica entre temps (0-1). Avec un tel tableau de chasse, les Japonais ne comptaient pas s'arrêter en si bon chemin et l'élimination contre la Croatie (1-1, 3-1 t.a.b) sonne comme un coup de massue. La marche était finalement trop haute face au vice-champion du monde.