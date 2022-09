Coupe du monde 2022: un avion toutes les 10 minutes pour transporter les supporters

Alors que de nombreux supporters résideront dans les pays voisins du Qatar pendant la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), plus de 160 vols feront le trajet pour les acheminer dans les stades.

Une nouvelle aberration environnementale pour la Coupe du monde 2022. Plusieurs pays voisins du Qatar vont mettre en place des navettes quotidiennes en avion pour acheminer les très nombreux supporters dans les stades. En raison de sa petite taille (2,8 millions d’euros) et de ses capacités d’accueil réduites, l’Emirat ne pourra pas héberger le flot de plus d’un million de supporters (1,2 million est attendu) venus du monde entier.

160 vols quotidiens

Si des palaces flottants ont été mis en place, une grande partie des visiteurs résidera dans les états voisins entre le 20 décembre et le 18 décembre. Et ceux-ci vont profiter de l’aubaine. Selon les estimations de l’Obs, plus de 160 vols quotidiens (l’équivalent d’un avion toutes les 10 minutes) vont être mis en place pour permettre aux supporters de se rendre dans les stades avant de regagner leur logement sur un vol retour. Flydubai, par exemple, "proposera jusqu’à trente vols aller-retour quotidiens entre Dubai et Doha".

La compagnie s’est associée à Qatar Airways et d’autres transporteurs nationaux pour cette offre qui concerne les supporters détenteurs de billets pour les matchs. Les transporteurs ont ainsi créé un package "Match Day Shuttle" permettant de faire l’aller-retour dans la journée contre 260 euros en classe économique (près de 1.000 euros en classe affaires).

"Chaque passager a droit à un bagage à main et peut bénéficier d'un transport terrestre gratuit entre l'aéroport de Doha et les stades, explique la compagnie. Avec une fréquence élevée de vols chaque jour, le transporteur a conseillé à ses passagers de sélectionner un vol atterrissant à Doha au moins quatre heures avant le début du match choisi."

Ces navettes toutes les dix minutes s’ajoutent au bilan écologique très controversé de la compétition après les stades climatisés. Celle-ci se retrouve dans le viseur de nombreux organisations non gouvernementales (ONG) qui épingle le Qatar pour le non-respect des droits des travailleurs sur les chantiers de la Coupe du monde.