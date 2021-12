Coupe du monde 2022: un ex-membre du comité d'organisation au Qatar emprisonné pour corruption

Un ancien employé du comité d'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar, accusé de corruption, a été condamné mercredi à trois ans de prison en appel, à l'issue d'un procès controversé.

Abdullah Ibhais assure qu'il a été arrêté pour avoir critiqué la gestion d'une grève de travailleurs migrants sur un chantier de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il avait d'abord été condamné à cinq ans d'incarcération pour détournement de fonds publics et corruption. Le Jordanien assure que ses aveux ont été forcés.

L'affaire "a suivi toutes les procédures et protocoles légaux" a rétorqué un représentant qatari. Mercredi, la famille de l'accusé a dit que l'audience avait duré moins d'une minute, parlant d'une "parodie de procès". L'ONG Human Rights Watch a pour sa part estimé que l'affaire aurait dû être classée pour "sévères fautes de procédure", et pointé du doigt le mutisme de la Fifa.

La Fifa pointée du doigt

"Elle n'est pas seulement restée silencieuse, elle a aussi échoué à envoyer un représentant à la cour, alors qu'elle dispose d'une délégation sur place en ce moment", a confié le chercheur spécialiste du Moyen-Orient Hiba Zayadin à l'AFP. Un porte-parole de la Fifa a répondu que l'institution suivait l'affaire et étudierait le jugement de mercredi avant de faire des commentaires.

"Chacun mérite un procès juste et équitable, où la procédure est respectée" a-t-il ajouté. Que l'arrestation ait été déclenchée par la prise de position d'Ibhais en faveur des travailleurs migrants est une revendication 'ridicule'", a contesté le comité d'organisation de la Coupe du monde au Qatar auprès de l'AFP.

Le traitement des ouvriers immigrés au Qatar, en majorité venus d'Asie du Sud, est un sujet sensible depuis le début des travaux pour la Coupe du monde 2022, certaines sélections nationales ayant mis le problème en lumière. Des groupes de défenseurs des droits accusent le pays d'utiliser cette main-d'oeuvre à bas prix pour construire ses stades dans des conditions parfois dangereuses, et de les soumettre à des punitions. Le pays rejette toute critique en insistant sur le fait qu'il a reformé ses lois sur le travail et adopté un salaire minimum non-discriminatoire d'environ 1,16 euro de l'heure.