XI de l'année Fifa-FIFPro: trois Français parmi les finalistes

Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé ont été tous les trois nommés pour le XI de l'année de la FIFA-FIFPro ce mardi. Les trois Français figurent parmi les 23 qui ont reçu le plus de votes pour le prix.

Un lot de consolation pour Karim Benzema? Quatrième de la dernière édition du Ballon d'or, l'attaquant français pourra prétendre à une place au sein du XI de l'année 2021 de la Fifa-FIFPro, tout comme N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, eux aussi nommés. Les trois Français sont parmi les 23 joueurs les plus cités pour former ce XI, qui sera dévoilé le lundi 17 janvier 2022 lors de la cérémonie des "Best Awards". C'est le seul prix qui est voté uniquement et exclusivement par les joueurs.

Les premières polémiques

Hormis les trois Français, plusieurs joueurs du PSG sont eux aussi nommés. Tout juste nommé Ballon d'Or, Lionel Messi figure évidemment dans la liste. Lui et Neymar Jr seront donc en concurrence avec leur coéquipier parisien Kylian Mbappé. Gianluigi Donnarumma sera lui aussi de la partie, en concurrence avec le portier de Liverpool Alisson Becker et celui de Chelsea Edouard Mendy.

Figurent aussi dans cette liste Cristiano Ronaldo, transféré cet été à Manchester United, quelques Italiens champions d'Europe 2020 : Leonardo Bonucci, Jorginho et donc Donnarumma. Robert Lewandowski est lui aussi nommé, tout comme Erling Haaland. Quelques surprises aussi : la nomination de Dani Alves, qui devrait jouer son premier match avec le FC Barcelone ce mardi. Le choix de Frenkie de Jong interroge aussi, surtout la presse madrilène qui ne comprend pas qu'il soit préféré à Toni Kroos ou Luka Modric.

AS pointe aussi l'absence de Thibaut Courtois et de Vinicius, et le fait qu'aucun joueur de l'Atlético de Madrid ne soit présent malgré leur titre national. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'interrogent aussi sur l'absence de Mohamed Salah, auteur d'un très beau début de saison avec Liverpool.

Passage de 55 à 23 joueurs nominés

La FIFPro et la Fifa ont demandé aux joueurs professionnels du monde entier de voter pour les meilleurs joueurs à chaque poste selon eux. La liste des trois gardiens de but, des six défenseurs, des six milieux de terrain et des six attaquants ayant reçu le plus grand nombre de votes a été rendue publique ce mardi (par ordre alphabétique). La Fifa a déclaré que, pour la première fois en 17 ans, la FIFPro a réduit la liste des présélectionnés de 55 à 23 joueurs, afin de représenter une véritable équipe qui comprend habituellement ce nombre.



Elle a également indiqué que le World XI 2021 sera finalement composé du gardien de but, de trois défenseurs, de trois milieux de terrain et de trois attaquants ayant reçu le plus grand nombre de voix dans leur formation respective, la place restante revenant au joueur qui n'a pas été sélectionné dans sa formation et qui a reçu le plus grand nombre de voix.

Les 23 nommés: Alisson Becker (Brésil/Liverpool FC), Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain), Edouard Mendy (Sénégal/Chelsea FC), David Alaba (Autriche/FC Bayern München/Real Madrid CF), Jordi Alba (Espagne/FC Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool FC), Dani Alves (Brésil/Sao Paulo FC/FC Barcelona), Leonardo Bonucci (Italie/Juventus FC), Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC), Sergio Busquets (España/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City FC), Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC), Frenkie de Jong (Pays-Bas/FC Barcelona), Jorginho (Italie/Chelsea FC), N'Golo Kante (France/Chelsea FC), Karim Benzema (Français/Real Madrid CF), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland (Norvège/BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern München), Romelu Lukaku (Belgique/FC Internazionale Milano/Chelsea FC), Kylian Mbappe (France/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/Paris Saint-Germain), Neymar Junior (Brésil/Paris Saint-Germain)