Coupe du monde 2022: "Un pas de plus vers l'objectif", Messi savoure la qualification de l'Argentine en quarts de finale

Qualifié pour les quarts de finale du Mondial au bout d'un duel ardu face à l'Australie samedi (2-1), Lionel Messi s'est félicité de la prestation de l'Argentine, poussée par tout un peuple. Le génie de l'Albiceleste fait du Brésil, de l'Espagne et de la France les "grands favoris" au sacre.

Une fois de plus, il a endossé le costume de héros de l'Albiceleste. Lionel Messi, auteur du premier but de l'Argentine lors de la victoire 2-1 samedi soir contre l'Australie, synonyme de qualification pour les quarts de finale du Mondial 2022, s'est dit "très heureux de cette victoire" et du fait de faire "un pas de plus" vers le sacre.



"Ça a été un match contrôlé, on aurait pu le sceller. Hormis leur dernière frappe, que détourne 'Dibu' (Emiliano Martinez, le gardien argentin, ndlr), on n'a pas trop souffert", a-t-il estimé à la télévision argentine, après le 1 000e match de sa carrière professionnelle.

"Le Brésil et l'Espagne font toujours partie des grands favoris, avec la France"

"C'est beaucoup de joie d'avoir passé ce cap et d'avoir fait un pas de plus vers l'objectif. Ça a été un match très dur, très physique. On le savait, parce qu'on a joué il y a peu, on a eu peu de temps de repos. On était préoccupés par ça. La fin a été compliquée parce qu'on a pris ce but et on a souffert un peu. Mais c'est le Mondial, c'est normal qu'il y ait des difficultés", a répété Messi, élu homme du match, en conférence de presse. Estimant par ailleurs que le Brésil et l'Espagne, qualifiés pour les huitièmes de finale, sont "très bons" et "font toujours partie des grands favoris, avec la France" pour remporter la Coupe du monde malgré leur défaite lors des derniers matchs de groupe.

"Avec les supporters, ça a été des sensations incroyables. Pouvoir partager toute cette joie avec eux, avec tant de gens qui ont fait l'effort de venir. Tous les gens d'Argentine voulaient être ici. On voulait à nouveau se rassembler sur le terrain avec ces supporters, parce que la manière dont ils vivent ça, c'est incroyable. Ils nous transmettent cette passion, cette énergie", a savouré la star du pays.

Papa comblé

L'attaquant du Paris Saint-Germain, père de trois enfants (Thiago, 10 ans, Mateo, 7 ans et Ciro, 4 ans) a affirmé que ses fils sont "heureux, comme tous les Argentins". "Ils ont été présents du début à la fin. Maintenant, mes enfants sont grands, et ils comprennent, ils profitent, ils souffrent. Le reste de la famille avait déjà été là durant la Copa América, Thiago aussi, mais il n'était pas conscient. Maintenant, il est à un Mondial, et aujourd'hui (samedi), en voyant comment il souffre, comment il le vit, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable", a-t-il conclu.

Vendredi prochain (20 heures), l'Argentine tentera de rejoindre le dernier carré face aux Pays-Bas. Cette affiche rappellera forcément des souvenirs aux supporters des deux équipes, à l'image de cette finale en 1978, remportée par l'Albiceleste. Lors de leur dernière confrontation en Coupe du monde, en 2014, la sélection de Messi avait battu les Oranjes aux tirs au but pour se qualifier en finale.