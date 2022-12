Argentine-Australie: Lionel Messi buteur pour son 1 000e match en carrière

En participant ce samedi au huitième de finale de Coupe du monde entre l'Argentine et l'Australie, Lionel Messi a atteint le cap des 1 000 matchs en carrière. Et il a inscrit son 789e but.

Une barre rare et symbolique. Ce samedi, Lionel Messi dispute son 1 000e match en tant que footballeur professionnel à l'occasion du huitième de finale de Coupe du monde face à l'Australie. Le capitaine de l'Argentine atteint ce cap à l'âge de 35 ans et 6 mois, lui qui participe à son cinquième et en principe dernier Mondial.

789 buts en carrière désormais

Au cours de sa carrière, Lionel Messi a porté le maillot de l'Albiceleste à 169 reprises. Son premier match en pro remonte au 16 octobre 2004, sous les couleurs du FC Barcelone, lors d'un derby en Liga face à l'Espanyol Barcelone. Au total, il a représenté le club blaugrana à 778 reprises.

Arrivé au PSG à l'été 2021, il a participé à 53 rencontres depuis. Avant ce rendez-vous face à l'Australie, Lionel Messi comptait 788 buts et 338 passes en carrière, multipliant les records, les trophées collectifs et individuels. Et il a inscrit, en ouvrant le score contre les Australiens, son 789e but, son premier en match à élimination directe dans une Coupe du monde. A titre de comparaison, Cristiano Ronaldo a fêté son 1 000e match en carrière en février 2020, avec un compteur affichant 725 buts.

Depuis le début de la Coupe du monde, Lionel Messi a marqué trois buts. Il a surtout contribué au succès de son équipe face au Mexique (2-0), en débloquant la rencontre d'une frappe en dehors de la surface après l'heure de jeu avant de délivrer une passe décisive pour Enzo Fernandez. Vainqueur de la Copa America en 2021, la "Pulga" rêve désormais d'accrocher le titre mondial, qui manque toujours à son palmarès.