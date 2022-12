Equipe de France: retour aux origines de Lloris, sur le point d’égaler le record de sélections de Thuram

Sauf énorme surprise, Hugo Lloris va disputer contre la Pologne (8e de finale de la Coupe du monde, ce dimanche à 16h) son 142e match sous le maillot de l’équipe de France et ainsi devenir le Français le plus capé de l’histoire avec Lilian Thuram. Ceux qui l’ont côtoyé à ses débuts à Nice reviennent sur ses premiers pas dans le football.

Les jeunes du FC Cimiez rêvent tous de marcher dans ses pas. C’est ici, sur les hauteurs de Nice, anciennement au CEDAC Cimiez, qu’Hugo Lloris a fait ses débuts comme gardien avant de devenir, sauf énorme surprise ce dimanche contre la Pologne en 8e de finale de la Coupe du monde (16h), le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France en compagnie de Lilian Thuram avec 142 sélections. C’est d’ailleurs à son tout premier club que le capitaine des Bleus a reversé sa prime de champion du monde en 2018. Pourtant, avec une famille passionnée de tennis, c’est raquette en main qu’il commence le sport. Licencié pendant une dizaine d'années au tennis-club des Combes, c’est sous la houlette de Bruno Raffaitin que le capitaine des Bleus tape ses premières balles.

"La trajectoire, au tennis c’est très important. Mais pour un gardien c’est vital!"

La famille Lloris passait tous les week-ends au club et Hugo s'entraînait aussi le mercredi lors des cours collectifs. "C’était un bon joueur, combatif. Il était très dynamique et il aurait pu, s’il s’était donné les moyens, avoir un bon parcours. Malheureusement, il a choisi le foot (rires) !", se souvient son entraîneur de l’époque. Bruno Raffaitin fait cependant modestement le parallèle entre le tennis et le poste de gardien. "Il y a la lecture de la trajectoire de la balle. Au tennis c’est très important mais pour un gardien de but c’est vital!"

Hugo "jouait régulièrement au football sur le gazon à côté entre copains"

Entre deux tennis, Hugo "jouait régulièrement au football sur le gazon à côté entre copains", se remémore Bruno. Car oui, la passion du ballon rond est plus forte que celle de la balle jaune. Le portier en devenir se fait alors rapidement remarquer pour ses prouesses sur sa ligne lors de ses deux saisons au CEDAC avant de céder aux avances de l’OGC Nice. Petit à petit, il gravit les échelons en multipliant les exploits sur sa ligne. Champion de France des moins de 18 ans en 2004 puis champion d’Europe avec l’équipe de France des moins de 19 ans l’année suivante, il toque rapidement à la porte du groupe professionnel de Frédéric Antonetti.

"Un gardien courageux, qui sortait beaucoup malgré son jeune âge"

Petit à petit, il s’impose au détriment de Damien Grégorini. Ce dernier va quitter le club pour retrouver du temps de jeu à Nancy. Lionel Letizi est alors rappelé au Gym pour être sa doublure. Il détecte très vite son talent hors normes. "Il avait déjà une grosse explosivité et une belle détente. C’était un gardien courageux, qui sortait beaucoup malgré son jeune âge. Et puis, à l’époque, Nice joue le maintien et si le club se sauve c’est en grande partie grâce à lui." Au-delà de ses performances, Hugo Lloris fait aussi preuve d’un mental d’acier.

Hugo Lloris lors de PSG-Nice en 2006 © Icon

Deux jours après avoir perdu sa mère, "il tient la baraque"

Alors âgé de 21 ans, le gardien de l’équipe de France perd sa mère en 2008, emportée par la maladie. "Deux jours plus tard, on reçoit Lille (0-0) et il a dû faire huit ou neuf arrêts décisifs. C’est lui qui tient la baraque !", se souvient Lionel Letizi, fier de sa longévité au plus haut niveau. "Je ne sais pas s’il s’en rend compte. Pour avoir touché du doigt l’équipe de France, avoir vécu cette pression… c’est exceptionnel !" Un mental et une longévité au sommet que Victory, responsable des jeunes au FC Cimiez, essaie de transmettre: "Chaque fois qu’on a un nouveau gardien, j'espère que son énergie est encore un peu ici. C’est important pour les jeunes de savoir qu’un champion du monde a démarré chez nous."