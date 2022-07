Coupe du monde 2022: vers une quarantaine au Qatar pour les joueurs non-vaccinés

Les internationaux de la Coupe du monde 2022 qui ne sont pas entièrement vaccinés contre le Covid-19 devront respecter une quarantaine de cinq jours au Qatar, rapporte le Telegraph.

Pas de passe-droit pour les footballeurs. Selon The Telegraph, les joueurs et les membres de staff de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre) ne pourront pas déroger à la législation en vigueur face à la pandémie de coronavirus. Par conséquent, si ces mesures restrictives n'évoluent pas, une quarantaine de cinq jours devra être observée par toute personne n'étant pas vaccinée contre le Covid-19 et qui n'a pas été récemment contaminée. Cela est valable aussi pour les supporters.

Les visiteurs au Qatar n'ayant pas leur troisième dose de vaccin ou ayant dépassé un délai de neuf mois après l'injection de la deuxième dose doivent actuellement présenter un test PCR négatif et se confiner pendant cinq jours dans un hôtel enregistré par les autorités, comme l'indique le ministère français des Affaires étrangères. Il n'est pas précisé si les footballeurs concernés pourront effectuer leur quarantaine dans le camp de base de leur sélection respective. Pour les personnes qui peuvent attester d'une guérison lors des neuf mois précédents, la quarantaine n'est pas nécessaire.

"Tous les participants doivent suivre les conseils de voyage des autorités qataries et les dernières directives du ministère de la Santé publique. Des informations complètes sur les mesures de sécurité de Covid-19 seront communiquées à l'approche de la compétition", confirme la FIFA, citée par The Telegraph.

Kanté pourrait être concerné

Les clubs n'étant tenus de libérer leurs internationaux que le 14 novembre, soit une semaine avant le match d'ouverture, la quarantaine de cinq jours pourrait fortement perturber la préparation des joueurs dont les sélections sont parmi les premières à entrer en lice.

Cette contrainte pourrait notamment concerner N'Golo Kanté, qui ne dispose pas de schéma vaccinal complet à l'heure actuelle. Cela l'a d'ailleurs empêché de participer à la tournée de pré-saison de Chelsea aux États-Unis, qui interdit l'accès à son territoire aux étrangers qui ne sont pas entièrement vaccinés. S'il est bien retenu par Didier Deschamps, le milieu de terrain français devra être opérationnel pour le 22 novembre, la date du premier match des Bleus dans le tournoi (face à l'Australie).