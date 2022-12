Coupe du monde 2022: Wenger tacle les sélections, dont l'Allemagne, éliminées après s'être dispersées dans des "manifestations politiques"

Directeur du développement à la FIFA, Arsène Wenger a estimé dimanche que les équipes "prêtes mentalement" et "décidées à se concentrer sur la compétition et pas sur des manifestations politiques" s'étaient données plus de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

"Quand vous jouez une Coupe du monde, vous savez que vous ne devez pas perdre le premier match. Il y a des équipes qui ont de l'expérience, qui ont eu des résultats dans les précédents tournois, comme la France, l'Angleterre, le Brésil, qui ont gagné leur premier match", a déclaré ce dimanche à Doha Arsène Wenger, directeur du développement à la FIFA, lors d'une conférence de presse du groupe d'études techniques de l'instance.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"Et il y a aussi les équipes qui étaient prêtes mentalement, qui étaient décidées à se concentrer sur la compétition et pas sur des manifestations politiques", a ajouté l'ancien entraîneur d'Arsenal dans une sortie peu déguisée à l'adresse de l'Allemagne et du Danemark, éliminés dès la phase de groupes.

>> France-Pologne EN DIRECT

La Mannschaft a notamment perdu son premier match face au Japon après avoir manifesté de façon collective contre les menaces de sanctions brandies par la Fifa pour empêcher le port du brassard inclusif "One Love".

"Les équipes qui ont les meilleurs ailiers auront le plus de chances de gagner le tournoi"

Arsène Wenger a également présenté plusieurs éléments tactiques et statistiques sur le premier tour du tournoi, soulignant notamment la forte augmentation des buts inscrits après des centres (+83%) par rapport au Mondial 2018. "Les équipes défendent plus dans l'axe et c'est plus ouvert sur les ailes. Cela donne un rôle important aux joueurs de couloirs", a expliqué Wenger.

Sur le même sujet Le football sud-américain furieux contre Wenger après sa phrase sur Mbappé

"J'ai la conviction que les équipes qui ont les meilleurs ailiers auront le plus de chances de gagner le tournoi", a-t-il poursuivi. Il a également estimé que la France avait "encore faim" et "l'appétit pour gagner encore": "Elle sera dangereuse jusqu'au bout".