OL-PSG: la stat qui illustre la parfaite entente de Messi et Neymar cette saison

Lionel Messi et Neymar ont encore régalé au début d'OL-PSG, dimanche soir en Ligue 1. Le Brésilien a offert un but à l'Argentin, c'est déjà la 5e fois cette saison que ce duo combine pour marquer.

C'est le retour de la bromance Messi-Neymar. Hors des terrains, les deux joueurs sont toujours restés amis, mais dans le jeu, ils n'avaient plus offert un tel spectacle depuis leurs années barcelonaises. Sur l'ouverture du score du Paris Saint-Germain, dimanche soir contre Lyon, l'Argentin et le Brésilien ont parfaitement combiné pour l'ouverture du score de la Pulga.

Instinctivement, sur un tir de l'intérieur du pied sans contrôle, Lionel Messi a mis l'une de ses spéciales. Le duo, lui, a encore montré qu'il se trouvait presque les yeux fermés sur le terrain. C'est déjà la 5e passe décisive qu'ils se sont échangée cette saison en Ligue 1.

12 buts et 14 passes décisives à eux deux cette saison en L1

Il y avait eu le match de Clermont, où Messi avait donné un but à Neymar, et vice-versa. Puis le septuple Ballon d'or avait superbement servi son coéquipier brésilien face à Toulouse et Brest, avant de se voir rendre la pareille à Lyon, ce dimanche soir.

Statistiquement, le duo survole actuellement la Ligue 1. Neymar en est à 8 buts et 7 passes décisives, Messi à 4 buts et 7 passes. Kylian Mbappé, le troisième larron de l'attaque parisienne, culmine lui à 7 pions. Le tout à la 8e journée seulement. Des chiffres hallucinants.