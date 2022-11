Coupe du monde: France, Brésil, Argentine... qui arrive quand au Qatar? Les dates d'arrivée des équipes

Si des joueurs de la sélection américaine ont rejoint le Qatar dès ce jeudi, la plupart des équipes qualifiées pour la Coupe du monde arriveront plutôt sur place en début de semaine prochaine.

Plus que quelques jours à patienter. Le dimanche 20 novembre, le coup d'envoi de la Coupe du monde la plus chère de l'histoire sera donné avec en ouverture du tournoi un match entre le pays organisateur et l'Equateur. Le début d'un mois de compétition, jusqu'au 18 décembre, pour savoir qui succédera à l'équipe de France.

Les Bleus attendus au Qatar le 16 novembre

A un peu plus d'une semaine du début de ce Mondial, des joueurs de l'équipe nationale américaine ont atterri à l'aéroport international Hamad de Doha en fin d'après-midi ce jeudi. Ce sont les premiers des 32 nations qualifiées à arriver au Qatar. Dirigée par l'Américain Gregg Berhalter, la "Team USA" entrera dans la compétition contre le pays de Galles le 21 novembre, avant d'affronter l'Angleterre le 25 novembre et l'Iran, pour une affiche très politique, le 29 novembre.

Les prochains à rejoindre le Qatar seront les Marocains, attendus sur place dimanche. De son côté, le staff de l'équipe de France a planifié le rassemblement du groupe tricolore à Clairefontaine lundi prochain. Deux jours après le début du rassemblement, mercredi, les Bleus s'envoleront pour le Qatar. Sur place, les hommes de Didier Deschamps logeront dans leur camp de base au Al Messila Resort de Doha, un établissement cinq étoiles, situé à six kilomètres du centre de la capitale qatarienne. Leur premier match est programmé contre l'Australie le 22 novembre.

Les dates pour les arrivées des équipes au Qatar :

10 novembre : États-Unis

13 novembre : Maroc

14 novembre : Tunisie, Iran, Corée du Sud, Suisse

15 novembre : Danemark, Angleterre, Pays-Bas, Équateur

16 novembre : Sénégal, Pays de Galles, France, Argentine

17 novembre : Arabie Saoudite, Allemagne, Canada, Pologne, Mexique

18 novembre : Belgique, Espagne , Japon, Croatie, Ghana, Costa Rica

19 novembre : Cameroun, Portugal, Serbie, Uruguay, Brésil

Les dates peuvent changer, dans ce cas la FIFA est alertée.