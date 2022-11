Equipe de France: quel programme pour les Bleus avant le Mondial

Didier Deschamps a dévoilé mercredi une liste de 25 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. Sans véritable préparation, le sélectionneur va devoir accompagner la montée en puissance des Bleus avant leur premier match contre l'Australie, le 22 novembre.

12 jours, il reste désormais 12 jours avant le premier match de l'équipe de France lors du Mondial 2022 (du 20 novembre au 18 décembre), le 22 novembre face à l'Australie. Au lendemain du dévoilement de la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps ce mercredi, le staff tricolore n'a plus de temps à perdre pour préparer le rendez-vous au Qatar.

En raison des derniers matchs des internationaux en club pendant le week-end, le patron de l'équipe de France ne passera pas beaucoup de temps avec ses joueurs avant le premier match de la Coupe du monde. Pas le temps pour les Bleus de faire une véritable préparation physique avec stage en montagne comme cela a pu être le cas par le passé. Pas le temps non plus, la France se trouvant dans le groupe D, de caler un match amical avant le début du tournoi.

>> Deschamps dévoile sa liste pour le Mondial 2022

Un rassemblement express à Clairefontaine

Certains internationaux ne joueront pas ce week-end avec leur club, c'est par exemple le cas des joueurs évoluant en Espagne où la Liga a programmé ses derniers matchs ce jeudi. Pas encore de répit, en revanche pour les sélectionnés de Premier League, de Ligue 1, de Bundesliga ou de Serie A. Le staff de l'équipe de France a donc planifié le rassemblement du groupe tricolore à Clairefontaine lundi prochain.

Deux jours après le début du rassemblement, mercredi 16 novembre, les Bleus s'envoleront pour le Qatar. Sur place, les protégés de Didier Deschamps logeront dans leur camp de base au Al Messila Resort de Doha, un établissement cinq étoiles, situé à six kilomètres du centre de la capitale qatarienne.

Dès le lendemain de leur arrivée dans le Golfe, le 17 novembre soit à 5 jours du match contre l'Australie, les joueurs de l'équipe de France pourront découvrir leurs terrains d'entraînement pendant toute la Coupe du monde dans les installations du club d'al-Sadd.

Après seulement huit jours en commun entre Clairefontaine et le duel contre les Socceroos, les Bleus lanceront donc la défense de leur titre acquis en 2018. Voilà un peu plus de quatre ans, Didier Deschamps avait pu bénéficier de 24 jours avec ses joueurs pour préparer la Coupe du monde en Russie. En 2022, le patron de la sélection aura donc deux fois moins de temps pour trouver la bonne formule afin de battre l'Australie et éviter une contre-performance inaugurale.

Le planning des Bleus avant le France-Australie

14 novembre: rassemblement à Clairefontaine

14 novembre: remise de la liste définitive auprès de la FIFA

16 novembre: voyage à Doha

17 novembre: premier entraînement sur les installations du club d’al-Sadd

22 novembre: France-Australie, premier match du Mondial

26 novembre: France-Danemark

30 novembre: France-Tunisie