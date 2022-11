Coupe du monde: "J'aimerais que Deschamps nous fasse la surprise Simakan", plaide Kenny Lala

Les Français seront fixés ce mercredi soir sur l'identité des 23 à 26 joueurs qui défendront le titre des Bleus au Mondial au Qatar. Interrogé par RMC Sport, Kenny Lala donne son avis sur les joueurs qu'il sélectionnerait au poste de latéral droit. Il aimerait voir Mohamed Simakan.

Et si Mohamed Simakan participait au Mondial? Il reste encore quelques doutes concernant le poste de latéral droit, à quelques heures de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar. Si le profil de Jonathan Clauss (6 sélections), auteur d'un début de saison correct à l'OM, peut faire naturellement figure de favori, il pourrait rester une place. Et même deux si Didier Deschamps décidait de se passe de l'ancien Lensois, pas toujours convaincant avec le maillot bleu.

"J'aimerais bien Simakan à droite"

Interrogé par RMC Sport avant la liste, le latéral droit Kenny Lala, libre de tout contrat depuis sa résiliation de contrat à l'Olympiacos, a un avis tranché: "Il y en a un où il n’y a pas photo, c’est Clauss, la valeur sûre même s’il manque un peu d’expérience. Il n’y a pas photo à son sujet", tranche l'ancien Strasbourgeois.

"En deuxième, j’aurais bien aimé qu’il nous fasse la surprise Mohamed Simakan, poursuit-il. Il est positionné arrière droit à Leipzig ces derniers temps et il a délivré deux ou trois passes décisives et marqué un but. J’aimerais bien Simakan à droite. Pavard a été repositionné dans l’axe donc j’espère que Simakan sera la surprise à droite."

Jonathan Clauss, Mohamed Simakan, Pierre Kalulu, Nordi Mukiele... autant de noms qui pourraient figurer dans la liste des Bleus pour le Mondial, sans qu'il n'y ait de certitude. Pour en avoir, il faudra attendre l'annonce officielle du sélectionneur, ce mercredi peu après 20h.