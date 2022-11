Equipe de France: Clauss, Maignan, Benzema… les dernières tendances de la liste pour la Coupe du monde

A quelques heures de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupê du monde au Qatar, ce mercredi (dans le JT de 20h sur TF1), la cote de Jonathan Clauss a baissé alors que l’état de forme de Mike Maignan et Karim Benzema interroge.

Clauss battu sur la ligne?

Jonathan Clauss sera-t-il le grand perdant de la liste de Didier Deschamps? Appelé pour la première fois en mars dernier, le Marseillais a été convoqué lors de chaque rassemblement depuis. Selon les informations de RMC Sport, la latéral droit n’est pourtant pas sûr de partir au Qatar à un poste où Benjamin Pavard sera convoqué. Pour L’Equipe, sa place dans le groupe serait même en grand danger en raison notamment des incertitudes sur l’état de forme de Raphaël Varane (cuisse) et Presnel Kimpembe (toujours en délicatesse avec son tendon d’Achille).

Le staff serait ainsi tenté de convoquer d’autres défenseurs centraux (Saliba, Upamecano, Badiashile?) pour pallier une éventuelle absence. Il existerait aussi la possibilité d’un retour d’une défense à quatre qui n’arrangerait pas Clauss, plus à l’aise dans un poste de latéral droit dans une défense à cinq.

Maignan optimiste

Le doute existe toujours sur la présence de Mike Maignan, victime d’une lésion au mollet gauche et absent des terrains depuis le 22 septembre. S’il est apte, il sera convoqué comme doublure de Hugo Lloris. Le joueur de l’AC Milan répète en privé que cela va le faire. Il a échangé avec le staff et se veut rassurant. En cas de forfait, Steve Mandanda (Rennes) pourrait être retenu comme numéro 2 mais ne devrait pas être appelé comme numéro 3 si Maignan est apte. Ce rôle semble promis à Alphonse Areola, pourtant remplaçant à West Ham lors des matchs de Premier League (il joue en Conference League).

Mystère autour de Benzema

Le cas Karim Benzema interroge alors que l’attaquant n’a plus joué avec le Real Madrid depuis le 2 novembre. Il sera encore absent ce jeudi pour le match face à Cadix après avoir échangé avec Carlo Ancelotti, son entraîneur. Les deux hommes se sont mis d’accord pour que Benzema soit dispensé de ce dernier rendez-vous tant qu’il ressent une gêne à la cuisse gauche.

Depuis l’attribution de son Ballon d’or le 17 octobre, il n’a disputé que deux matchs (90 minutes contre Elche, 26 minutes contre le Celtic). En privé, l’ancien Lyonnais fait part de son optimisme et sa présence dans la liste ne fait, pour l’heure, pas de doute.

Qui au milieu?

C’est le secteur le plus déplumé de l’équipe de France avec les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté. Aurélien Tchouaméni et Aurélien Rabiot semblent assurés de faire partie de la liste. Cela semble aussi bien parti pour Youssouf Fofana (Monaco), plutôt convaincant lors de ses deux premières sélections en septembre dernier. Il resterait alors deux places à pourvoir dans l’entrejeu. Selon Le Parisien, le Marseillais Matteo Guendouzi fera partie des joueurs convoqués, alors que l’équipe le place en ballotage avec deux autres concurrents: Eduardo Camavinga (Real Madrid) et son coéquipier Jordan Veretout (Marseille).