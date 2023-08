Coupe du monde: l'Australie aimerait accueillir l'édition 2034

L'Australie se positionne pour accueillir la Coupe du monde masculine de football en 2034, alors que le pays co-organise actuellement l'édition féminine avec la Nouvelle-Zélande.

L'Australie est intéressée par l'organisation de la Coupe du monde masculine en 2034, a indiqué vendredi l'instance dirigeante du football dans le pays, qui cherche à profiter de l'élan donné par la tenue dans le pays de la version féminine. Football Australia souhaite bénéficier de l'expérience de la co-organisation avec la Nouvelle-Zélande de la Coupe du monde féminine 2023, la première à 32 équipes, pour accueillir d'autres tournois majeurs.

Quatre ans après les JO 2032 à Brisbane

Son directeur général, James Johnson, a déclaré aux journalistes que l'instance "étudiait" à la fois la Coupe du monde des clubs élargie et la Coupe du monde masculine. L'Australie a déjà obtenu en juillet 2021 l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2032, qui auront lieu à Brisbane.

"Notre vision est d'être à la fois local et mondial. Et la façon dont nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes en Australie, c'est lorsque nous apportons du contenu footballistique mondial, les plus grands événements du monde, à nos communautés locales", a expliqué Johnson. "Nous considérons donc que le succès de la Coupe du monde féminine est un tremplin pour les candidatures à d'autres compétitions", parmi lesquelles selon lui "la Coupe du monde des clubs en 2029" et "la Coupe du monde masculine en 2034 que nous allons également étudier". "L'Australie accueillera sans doute un jour une Coupe du Monde masculine", a-t-il répondu, interrogé par l'AFP sur les ambitions de Football Australia au sujet du Mondial 2034.

L'avis tranché de Thibaud Leplat : Profitons de la Coupe du monde féminine pour montrer que le foot c'est pour tout le monde ! – 02/08 4:49

Johnson a pris l'exemple du Canada, qui a accueilli la Coupe du monde féminine en 2015 et qui s'apprête désormais à organiser la prochaine Coupe du monde masculine avec les États-Unis et le Mexique en 2026. "Je pense qu'il s'agit d'un très bon modèle", a-t-il affirmé. "Et ce que nous pouvons apprendre des Canadiens, c'est que si vous organisez de grands tournois, des organisations comme la FIFA se sentent à l'aise pour vous donner plus".