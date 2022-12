Coupe du monde: la Fifa envisage d’introduire des séances de tirs au but en phase de poules

Selon The Athletic, la Fifa n’exclut pas d’introduire des séances de tirs au but en phase de poule de la prochaine Coupe du monde 2026 pour offrir un point de bonus en cas d’égalité.

A moins de quatre ans de la prochaine Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada, la Fifa n’a toujours pas déterminé le format de la compétition qui réunira 48 équipes (au lieu de 32 actuellement). Un scénario se détache tout de même: celui de 16 groupes de trois équipes avec les deux premiers qualifiés en 16es de finale, soit un tour de plus qu’actuellement (huit groupes de quatre avec les deux premiers en 8es). Le conseil de la Fifa a déjà voté à l’unanimité ce format mais, selon The Athletic, l’idée de composer des groupes à quatre équipes serait de plus en plus évoquée en coulisses.

Une séance programmée avant le coup d'envoi?

Si la Fifa maintenait son idée de trois équipes par groupe, elle réfléchirait à introduire une nouveauté pour trancher les possibles nombreux cas d’égalité entre équipes: des tirs au but. L’idée serait de programmer une séance avant ou après le coup d’envoi afin d’octroyer un bonus à une équipe en cas de match nul. Si la séance avait lieu après le match, il y aurait "un risque accru de manipulation - par exemple si un résultat particulier profite aux deux équipes jouant et élimine le troisième pays du groupe", précise The Athletic.

Depuis 1986, les matchs du dernier tour des matchs de poules sont programmés au même horaire pour réduire les risques d’arrangement entre équipes. Cela était intervenu après le scandale provoqué par la victoire de l’Allemagne de l’Ouest contre l’Autriche (1-0), un résultat qui qualifiait les deux équipes – très peu engagées sur le terrain après le but.

Marco van Basten, directeur du développement technique de la FIFA, avait déjà soumis l’idée de ces tirs au but en phases de poule en janvier 2017. "Les tirs au but pourraient être une option pour les tournois avec des groupes de trois dans lesquels vous jouez contre deux adversaires, avait-il déclaré. Ça peut devenir assez serré. Si une équipe, par exemple, fait match nul 0-0 et gagne l'autre 1-0, il y a un risque élevé que les trois équipes soient à égalité de points et de buts à la fin." Contactée par The Athletic, la Fifa n'a pas réagi.