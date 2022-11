Coupe du monde: Rigobert Song s'emmêle les pinceaux en annonçant la liste du Cameroun

Le Cameroun a dévoilé mercredi sa liste de 26 pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur Rigobert Song a un peu galéré au moment d'annoncer quelques noms de joueurs.

Certains se souviennent sans doute des difficultés de Didier Deschamps il y a quelques années pour prononcer le nom de Morgan Schneiderlin. Mais Rigobert Song a fait encore plus fort. Au moment de dévoiler sa liste mercredi des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), le sélectionneur du Cameroun a sacrément galéré. Trou de mémoire? Montée de stress?

L'aide des journalistes sur place

L'ancien taulier du FC Metz a eu toutes les peines du monde pour donner les noms de ses joueurs en conférence de presse. Ce qui a donné lieu à une scène assez lunaire: "Bassogog... N'Koudou... Souaibou? C'est Souaibou? OK, merci! Euuuuh, il y a... euh..." Il a fallu l'aide des journalistes présents sur place pour parfois aider (et corriger) le patron des "Lions indomptables", qui débuteront le Mondial face à la Suisse le 24 novembre.

Ils défieront ensuite la Serbie (28 novembre) et concluront la phase de poule par une rencontre contre le Brésil, favori du groupe G (2 décembre). Sans surprise, Rigobert Song a fait appel aux habituels cadres de l'équipe, à l'instar du capitaine et attaquant Vincent Aboubakar (Al Nasr Riyadh), du gardien André Onana (Inter Milan) et de l'ancien Marseillais Franck Zambo Anguissa, auteur d'un excellent début de saison avec Naples.

Le Lyonnais Karl Toko Ekambi, qui a qualifié le Cameroun pour le Mondial à la dernière minute de son barrage face à l'Algérie, sera aussi du voyage. Quart de finaliste en 1990, le Cameroun participera à cette compétition pour la huitième fois de son histoire. Avec, pour commencer, l'ambition de passer les poules.