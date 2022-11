Coupe du monde: une publicité Louis Vuitton avec Messi et Ronaldo enflamme les réseaux sociaux

Une publicité de la maison Louis Vuitton réunissant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi autour d'une partie d'échecs fait un énorme carton sur la toile.

Échec et mat. Rassembler deux des plus grands joueurs de l’histoire, les plus grands de leur génération, assurément, les photographier l’un et l’autre élégamment vêtus, s’adonnant à une partie d’échecs, comme si c’était la dernière de leur vie, à l’aube d’une Coupe du monde qui, pour le coup, s’annonce comme le dernier sommet de leur carrière internationale: vous en rêviez ? Louis Vuitton l’a fait.

Et la maison de luxe française a eu le nez creux, car le cliché réunissant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, capturé par la photographe Annie Leibovitz, fait un carton depuis qu’il a été publié ce samedi, adossé au message suivant: "la victoire est un état d’esprit". Les deux joueurs ont partagé le contenu sur leurs comptes respectifs, assurant à la publication un succès certain.

Elle dénombre déjà près de 2 millions de likes sur le compte Twitter de Louis Vuitton, 17 millions sur celui de Cristiano Ronaldo, et 14.7 millions sur celui de Lionel Messi, le tout en l'espace de seulement trois heures.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, que l’on dit sur le déclin, participent à la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre) avec l’intention d’écrire encore quelques pages glorieuses de leur fameuse histoire commune avec le ballon rond (16 ans qu’ils se partagent les plus grands trophées !).

Messi, 35 ans, rêve de rejoindre Diego Maradona dans la légende de l’Albiceleste tandis que Cristiano Ronaldo, 38 ans, tentera de se remettre en selle et de prouver qu’il n’est pas affecté par le divorce qui semble consommé avec Manchester United. Comme pour Lionel Messi et "la génération dorée" belge, demi-finaliste en 2018, cette Coupe du monde apparaît comme la dernière chance pour Cristiano Ronaldo de soulever le titre suprême, lui qui a déjà triomphé à l’Euro 2016 avec la Seleçao.