Portugal: "Il a toujours faim", Fernando Santos n'a aucun doute sur Ronaldo avant la Coupe du monde

En manque de temps de jeu à Manchester United cette saison, Cristiano Ronaldo se présente pour cette Coupe du monde avec le Portugal sans grands repères. Une situation qui ne semble pas inquiéter son sélectionneur, Fernando Santos.

"Cristiano, comme tous les joueurs que j'ai appelés, a une énorme faim de montrer ses capacités", a assuré le sélectionneur portugais, Fernando Santos, en conférence de presse. Des propos forcément teintés d'une couche de langue bois. Dans quelle condition physique Cristiano Ronaldo va t-il réellement se présenter au Mondial? Cette question hante les esprits de tous les fans de football. Gros travailleur, il n'y a aucun doute sur le travail qu'effectue la star portugaise au quotidien. Mais la réalité du terrain est beaucoup plus fataliste.

En conflit désormais public avec Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo n'a que très peu joué à Manchester depuis cet été (1051 minutes toutes compétitions confondues). Il n'a par ailleurs plus joué depuis le 6 novembre dernier, contre Aston Villa (défaite 3-1). Et il n'a inscrit que trois buts cette saison, le dernier remontant au 27 octobre dernier contre Tiraspol en Ligue Europa.

"Il a toujours faim"

"Cristiano, comme tous les joueurs que j'ai appelés, a une énorme faim de montrer ses capacités et de faire du Portugal le champion du monde", a tenté de rassurer Fernando Santos en conférence de presse.

"Ronaldo a-t-il plus faim? Attendons de voir. Il a toujours eu faim, c'est pourquoi il est resté si longtemps au sommet du football. Je ne suis pas intéressé par la situation d'il y a un mois. Il a joué quatre matchs pour Manchester United depuis". Cristiano Ronaldo a participé à l'intégralité de quatre matches d'affilée entre le 27 octobre et le 6 novembre, la preuve qu'il est capable d'enchaîner dans un espace-temps réduit, ce que requiert un Mondial. Le tout sera de se remettre dans le rythme, lui qui n'a pas pu prendre part au festival du Portugal en amical contre le Nigéria (4-0), à cause de troubles gastriques. Premier match pour les portugais jeudi 24 novembre à 17h contre le Ghana.