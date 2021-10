Coupe du monde tous les deux ans: comment la Fifa tente de convaincre les fédérations

Gianni Infantino et la Fifa espèrent convaincre la planète foot d’adhérer à leur projet de Coupe du monde tous les deux ans. La Cadena Ser dévoile ce mardi les arguments utilisés par l’instance internationale pour séduire les fédérations nationales.

Le Conseil de la Fifa se réunit ce mercredi en visioconférence et ses membres discuteront notamment du calendrier international pour les années à venir. Au cœur des échanges, le projet d’instaurer un Mondial tous les deux ans à partir de 2026 risque encore de susciter de vives réactions.

Tout juste revenu d’une tournée dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, où il a forcément tenté de convaincre les récalcitrants, Gianni Infantino dirigera la séance de travail de l’instance internationale. Ce mardi, la radio espagnole Cadena Ser a révélé les éléments transmis par la Fifa aux fédérations pour les faire adhérer à sa réforme.

Sept matchs internationaux par an

La Fifa a lancé une consultation cette semaine auprès des sélectionneurs. Si, en France, le président de la FFF Noël Le Graët n’est pas spécialement opposé à la réforme de la Coupe du monde, Didier Deschamps n’est pas convaincu et craint une banalisation de la compétition. Voilà bien pourquoi Gianni Infantino et ses équipes ont sorti un arsenal d’arguments pour séduire.

Ainsi, avec le nouveau calendrier, les joueurs seraient à la disposition des équipes nationales pour environ 50 jours par an contre seulement 30 à l’heure actuelle.

Néanmoins, les sélections disputeraient un total maximum de sept matchs par an, au sein de leur confédération continentale et dans des groupes "optimisés". Ces rencontres serviraient à déterminer les équipes qualifiées pour le Mondial suivant et élimineraient de fait certaines campagnes de qualifications assez fastidieuses.

Réduire les voyages et la fatigue des joueurs

Du côté des joueurs, certains comme Thibaut Courtois ont déjà publiquement exprimé leurs craintes. En plus d’une saison très riche en club, les internationaux ne voulaient pas surcharger leur temps en sélection avec une Coupe du monde très exigeante sur le plan mental et physique. Là encore, la Fifa semble avoir bien rodé ses arguments: avec son nouveau calendrier, les joueurs voyageront moins.

En prenant les exemples d’une star de chaque confédération, la Fifa a voulu montrer la différence de kilomètres parcourus par les joueurs une fois sa réforme actée. Ainsi, la distance parcourue par Lionel Messi serait diminuée de moitié en passant de 324.569 km entre 2014 et 2018 à 157.348 km prévisionnels entre 2026 et 2030. Le différentiel serait moins important pour Harry Kane (38.101 km contre 40.476 km), mais tournerait encore à l’avantage du buteur des Three Lions.