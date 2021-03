Eliminatoires Mondial 2022: cartons de l'Angleterre et de l'Allemagne, un Hongrie-Pologne fou

Suite de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 ce jeudi, avec un carton attendu de l'Angleterre contre Saint-Marin (5-0). L'Allemagne a déroulé face à l'Islande (3-0) tandis que l'Espagne a concédé le nul face à la Grèce (1-1).

Une sorte de promenade de santé. L'Allemagne n'a pas tremblé face à l'Islande ce jeudi (3-0), pour le début de sa campagne d'éliminatoires en vue du Mondial 2022. Après avoir fait passer un message politique à destination du Qatar, les Allemands ont ouvert le score dès la 3e minute par Leon Goretzka. Quatre minutes plus tard, Kai Havertz faisait le break. Ilkay Gundogan, en grande forme avec Manchester City, a alourdi le score peu avant l'heure de jeu. Prochain match dimanche contre la Roumanie.

Un Hongrie-Pologne endiablé

Le carton fut encore plus grand pour l'Angleterre, contre la très modeste équipe de Saint-Marin. 5-0, avec un doublé de Dominic Calvert-Lewin et des buts de James Ward-Prowse et de Raheem Sterling, le tout en 53 minutes, avant une baisse de régime en fin de rencontre. Ollie Watkins a tout de même marqué à la 83e.

Dans le même groupe I, match assez fou entre la Hongrie et la Pologne. 3-3 entre les deux équipes, avec des Hongrois qui menaient dès la 6e minute et le but de Sallai. Puis 2-0 pour les locaux, futurs adversaires des Bleus à l'Euro, grâce à Szalai (52e). Mais les Polonais ont claqué deux réalisations en moins de deux minutes, par Piatek (60e) et Jozwiak (61e). Orban a remis la Hongrie devant... mais l'inévitable Robert Lewadowski a arraché le match nul à la 82e.

L'Espagne perd deux points

Parmi les autres résultats notables du soir, le match nul décevant de l'Espagne, à domicile, contre la Grèce (1-1), malgré la titularisation de Sergio Ramos en défense et un but d'Alvaro Morata. Les Grecs ont égalisé sur penalty... leur seul tir cadré du match. Dans le groupe C, l'Italie a battu l'Irlande du Nord (2-0), avec des buts de Berardi et Immobile.

Les résultats du soir

Groupe B

Espagne-Grèce: 1-1

Suède-Géorgie: 1-0

Groupe C

Bulgarie-Suisse: 1-3

Italie-Irlande du Nord: 2-0

Groupe F

Israël-Danemark: 0-2

Moldavie-Iles Féroé: 1-1

Ecosse-Autriche: 2-2

Groupe I

Hongrie-Pologne: 3-3

Andorre-Albanie: 0-1

Angleterre - Saint-Marin: 5-0

Groupe J

Allemagne-Islande: 3-0

Roumanie-Macédoine du Nord: 3-2

Liechtenstein-Arménie: 0-1