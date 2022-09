Equipe de France: Amnesty demande de la "transparence" à la FFF sur la question des droits de l'homme au Qatar

Quelques heures après le communiqué de la FFF, qui dénonçait une "campagne de stigmatisation" d'Amnesty International sur les droits de l'homme au Qatar, l'ONG a répondu à l'institution, n'hésitant pas à manier l'ironie.

Après le communiqué de la FFF, dans lequel l'institution déplorait une "campagne de stigmatisation" d'Amnesty International sur les droits de l'homme au Qatar, l'ONG en a remis une petite couche ce samedi. En se félicitant du message de la Fédération, mais en lui demandant surtout des actes au-delà des paroles.

"La FFF sort enfin de son silence sur la question des droits humains au Qatar ! Nous nous réjouissons que la FFF exerce son devoir de vigilance envers les prestataires de services avec lesquels elle sera en lien au Qatar, et attendons qu'elle fasse preuve de transparence en la matière", affirme Jean-Claude Samouiller, président d’Amnesty International France dans ce communiqué.

"Nous saluons le fait qu’elle rejoigne les fédérations d’ores et déjà engagées dans la défense des droits humains au Qatar qui souhaitent la mise en place d’un fonds d’indemnisation pour les travailleuses et travailleurs dont les droits ont été violés depuis 2010, ajoute-il. Nous demandons à la FFF que ses annonces soient mises en œuvre et restons à sa disposition pour échanger de manière plus approfondie. Le temps presse avant le lancement de la Coupe du monde."

Les droits des travailleurs migrants au Qatar au coeur des débats

Dans une lettre ouverte diffusée vendredi, deux jours avant Danemark-France à Copenhague, Amnesty International avait regretté le "silence assourdissant" des Bleus "face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris, et aux milliers d’autres soumis au travail forcé".

A contrario, l'ONG avait souligné que "les sponsors de l’équipe danoise ont décidé de supprimer leurs logos des maillots d'entraînement des joueurs pour les remplacer par un message favorable au respect des droits humains au Qatar". La question des droits des travailleurs migrants au Qatar est régulièrement posée par des ONG depuis l'attribution de la Coupe du monde 2022 au riche Etat gazier du Golfe, en 2010.

En 2021, un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) a conclu que la totalité des accidents du travail survenus pendant l'année 2020 au Qatar avait tué 50 travailleurs et en avaient blessé gravement 500 autres. L'OIT note cependant des lacunes dans le système d'enquête et de recensement des décès, et admet que leur nombre pourrait être plus élevé.