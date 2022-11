Manchester United: Neville invite les dirigeants à résilier immédiatement le contrat de Ronaldo

Après l'entretien choc de Cristiano Ronaldo avec le journaliste Piers Morgan, Gary Neville pense que Manchester United doit rapidement résilier le contrat de l'attaquant portugais, lié aux Red Devils jusqu'en juin 2023.

Manchester United n'a pas encore pris sa décision quant aux sanctions contractuelles à prendre à l'encontre de Cristiano Ronaldo après son entretien choc avec le journaliste Piers Morgan. Au cours de celui-ci, l'attaquant portugais a vivement critiqué le club - où rien n'a changé selon lui depuis son départ en 2009 - mais aussi Erik ten Hag, pour qui il n'a "pas de respect".

Dans une interview à Sky Sports, Gary Neville a estimé que Cristiano Ronaldo ne pourra plus porter le maillot de Manchester United après cette sortie médiatique, qui a fait beaucoup réagir. "Non et je ne pense pas qu'il veuille revenir en arrière. Il n'aurait pas fait cette interview sinon. Il savait que cela ferait la Une des journaux et que ce serait la fin de sa carrière à Manchester United."

Neville répond à Ronaldo

"Je me demande ce qu'ils font au club parce que la réalité est qu'ils savent qu'ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils créent un précédent pour que n'importe quel joueur puisse les critiquer à l'avenir", a encore lancé Gary Neville, qui a disputé 601 matchs avec les Red Devils entre 1992 et 2011.

Parmi ses multiples griefs, Cristiano Ronaldo s'en est pris aussi à Gary Neville, son ancien coéquipier, tout comme Wayne Rooney. "C'est facile de critiquer, mais ils n'ont qu'une version, ils ne connaissent pas l'histoire dans sa totalité, a réagi CR7. Mais ils ne sont pas mes amis. Ils ont leur job à la télé, ils doivent critiquer pour être encore plus célèbres. J'ai du mal à comprendre ça."

Gary Neville a assuré qu'il n'avait "rien" contre Cristiano Ronaldo, partageant par ailleurs certains avis du quintuple Ballon d'or. Il aurait néanmoins souhaité une autre fin pour son ancien coéquipier. "Il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire et certainement l'un des plus grands joueurs de Manchester United. En tant que fan, je ne me sens pas bien à l'idée que quelqu'un avec qui j'ai joué doive quitter le club de cette façon, ou que le club doive y mettre fin de cette façon."