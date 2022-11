Et si Messi participait au Mondial 2026 ? Le sélectionneur argentin y croit

Agé de 35 ans, Lionel Messi fait partie de ces joueurs qui pourraient disputer leur dernière Coupe du monde au Qatar. Ce n’est cependant pas le point de vue de son sélectionneur Lionel Scaloni, convaincu que l’attaquant pourrait jouer un nouveau Mondial en 2026.

Après une année d’adaptation compliquée au PSG, c’est un Lionel Messi en très grande forme qui s’apprête à disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine. Du haut de ses sept buts et dix passes décisives en Ligue 1, "la Pulga" aura pour ambition d’enfin gagner son premier Mondial, et oublier l’échec lors de la finale contre l’Allemagne en 2014.

Lors des derniers matchs amicaux des Argentins, Messi a d’ailleurs inscrit quatre buts en deux matchs. Mais à 35 ans, l’attaquant n’est plus tout jeune et cet évènement est peut-être la dernière chance pour lui de soulever un des seuls trophées prestigieux qu’il manque à sa carrière. Ce n’est en tout cas pas le souhait de son sélectionneur Lionel Scaloni: "Cela pourrait être sa dernière, mais j’espère que non", a-t-il déclaré sur CNN Radio.

"Le monde du football le demande"

Une telle déclaration a de quoi surprendre, mais le niveau de jeu affiché par Messi depuis le début de la saison peut inciter à l’optimisme du côté des Argentins. D’autant que le PSG pourrait proposer à son joueur une prolongation de deux ans. De quoi le mettre en jambes pour un nouveau mondial.

En tout cas Scaloni estime que l'Argentin n’a pas fini de faire profiter à son pays, son football: "Il est heureux sur le terrain et il rend beaucoup de gens heureux. Si nous prenons soin de lui et que nous le portons comme nous devons le porter, il pourrait y avoir plus de matchs de lui parce que le monde du football le demande". Dans ce cas, Messi aurait au moins 39 ans au moment de disputer la Coupe du monde 2026.

Gare tout de même aux pépins physiques, surtout que l’ancien barcelonais était forfait lors du déplacement des Parisiens à Lorient. Il pourrait tout de même faire son retour ce dimanche contre Auxerre. Interrogé sur l’état de forme des joueurs, Scaloni a admis que tout le monde ne sera pas en pleine forme pour le Mondial: "Aucun joueur ne sera à 100%, mais ils seront à leur meilleur niveau footballistique. Nous ferons en sorte que la dernière semaine, celui qui n'est pas en forme et ne peut pas jouer le match au club, vienne avant."