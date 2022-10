Mercato: le PSG prêt à une nouvelle folie pour garder Messi ?

Lionel Messi, encore auteur d'un récital samedi avec le PSG contre Troyes (4-3), est sous contrat jusqu'en juin prochain avec les champions de France. S'il dispose d'une option pour prolonger d'un an, le club de la capitale souhaiterait lui soumettre un nouveau contrat afin de le garder deux années, selon la presse espagnole.

Le PSG tient à Lionel Messi. Et dans les prochaines semaines, toute la question sera de savoir si l'inverse est également vrai. Car le septuple Ballon d'or arrive lentement mais sûrement vers l'échéance de son contrat avec le club parisien, en juin 2023. Reste à savoir si l'Argentin voudra prolonger l'aventure avec les champions de France.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Ceux-ci ont toutefois un atout dans leur manche : une option pour une prolongation d'un an figure dans le contrat de "la Pulga" avec Paris. De quoi l'imaginer briller encore au Parc des Princes jusqu'en juin 2024. Mais l'exécutif du PSG semble sur le point de faire une autre offre au joueur de 35 ans.

Nouveau contrat de deux ans et augmentation à la clé pour garder Messi ?

En effet, au regard du début de saison canon de Messi - qui compile 11 buts et 12 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues - et de son entente avec ses partenaires d'attaque Kylian Mbappé et Neymar, le board parisien voudrait blinder sa star afin de l'inscrire un peu plus dans la durée avec le club. Selon le quotidien catalan Sport, il ne serait plus uniquement question de prolonger le bail d'une année de Lionel Messi mais de lui proposer un nouveau contrat de deux ans, avec une augmentation à la clé, pour celui qui gagne déjà 41 millions d'euros à l'année.

En cas de succès dans cette opération séduction, le PSG s'attacherait donc les services du numéro 30 jusqu'en 2025. Le natif de Rosario fêterait ainsi ses 38 ans. Pour autant, selon les informations de RMC Sport, l'Argentin ne devrait pas se pencher sur la question avant son retour du Mondial au Qatar, à savoir - au plus tard - le 19 décembre, au lendemain de la finale de la compétition.