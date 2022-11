Rayan Philippe, le joueur le plus décisif d’Europe en championnat devant Haaland, Mbappé et Messi

Haaland, Mbappé, Messi, Neymar... tous ont des statistiques ahurissantes cette saison, mais un homme fait encore mieux en Europe: Rayan Philippe, attaquant du FC Swift Hesperange (au Luxembourg) a été décisif à 25 reprises en 10 matchs cette saison. Découverte de ce jeune joueur, formé à Dijon, qui explose les compteurs cette saison

Il a marqué 13 buts et délivré 12 passes décisives en 10 matchs de championnat: Rayan Philippe (22 ans), l’attaquant français du FC Swift Hesperange en championnat luxembourgeois, est le joueur le plus décisif d’Europe. Personne ne fait mieux depuis le début de saison en championnat, pas même Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Lui qui vivait sa carrière de footballeur dans l’anonymat il y a encore quelques mois se retrouve aujourd’hui tout en haut des tableaux statistiques.

Son club est deuxième du championnat, avec 28 points sur 30 possibles et le doit en grande partie à Rayan Philippe, impliqué sur 25 des 37 buts marqués par son équipe et domine de la tête et des épaules tous les classements individuels.

Des débuts mitigés à Dijon, et deux autres expériences en France

Passé notamment par Menton et Roquebrune, deux clubs de sa région, le natif de Nice peaufine sa formation du côté de Dijon. C’est en Bourgogne qu’il a fait ses débuts en Ligue 1, le 24 août 2019 contre Bordeaux (0-2), quelques mois après ses deux premières sélections en équipe de France des moins de 20 ans. Il enchaîne alors avec un prêt court à Toulon (National) en deuxième partie de saison.

Le 22 août 2020, Rayan Philippe a une nouvelle opportunité de jouer pour son club formateur. Il a même connu une titularisation dans l’élite, le 13 septembre contre le Stade Brestois (0-2). Dijon a finalement fait le choix de le prêter à Nancy dans la foulée. Titulaire en Ligue 2 en première partie de saison, il n’a joué que 87 petites minutes après la trêve d’hiver, avant de retourner à Dijon.

Le joueur dresse un bilan mitigé de ses premières années, entre fierté d’avoir connu l’élite et regret de ne pas s’y être imposé: "C’est une fierté parce que j’ai fait mon premier match pro à 18 ans, et un regret parce que j’aurais forcément voulu y rester, mais je sais que je suis encore jeune, tout est possible et cela reste dans un coin de la tête d’y revenir un jour", avoue l'ailier gauche à RMC Sport.

A l’issue de la saison 2020-2021, Rayan Philippe et Dijon décident de ne pas continuer ensemble: "Eux ne voulaient plus continuer avec moi, et moi je ne voulais pas jouer avec la réserve", précise-t-il.

Un départ qui a servi de déclic

"J’ai pris beaucoup d’expérience parce que j’étais jeune. Ce sont des championnats différents qui m’ont aidé à grandir. J’aurais pu améliorer des choses pour être plus performant, commente-t-il. J’aurais sans doute dû jouer plus sur mes qualités et moins essayer de m’adapter à un autre style. J’aurais pu utiliser plus ma qualité de vitesse, de percussion. J’ai souvent joué seul devant, dos au but, donc pour mes qualités de percussion ce n’était pas le mieux. J’ai appris, cela m’a servi, et aujourd’hui j’essaie de tout mettre en œuvre pour être le plus performant possible."

Après son départ de Dijon, l’attaquant a choisi de rejoindre Swift Hesperange et le championnat luxembourgeois, qui lui semblait le plus correspondre à ses qualités. Il a aussi modifié son jeu pour revenir à des choses plus conventionnelles, qu’il maîtrisait davantage: "Quand je suis arrivé au Luxembourg, je me suis dit que je m’étais entêté à jouer à un poste qui n’est pas le mien, reconnaît-il aujourd'hui. Ici, les coachs m’ont mis sur le côté, j’étais plus performant, et j’avais envie de jouer sur le côté."

"Un championnat ouvert et porté vers l’avant"

Rayan Philippe s’épanouit en division nationale au Luxembourg. Il décrit un championnat "ouvert et porté vers l’avant, un petit peu comme le championnat allemand", avec un niveau sensiblement égal à ce qui peut se faire en National en France. Arrivé il y a un an et demi, l'ailier gauche a dû s’adapter à un nouveau pays, un nouveau football.

"J’ai dû m’adapter et m’acclimater, nous confie t-il. En plus, le club a connu beaucoup de changements la saison dernière, dans le staff et l’encadrement, ce qui n’aide pas forcément à gagner en régularité. Cette année, je connais le championnat, mes coéquipiers, on a un coach plein de bonne idées. Les résultats s’enchaînent et mes statistiques suivent le pas". C’est peu de le dire: il comptabilise 13 buts et 12 passes décisives en 10 matchs de championnat, ce qui fait de lui un joueur décisif plus de deux fois par match. Décisif, il l'a d'ailleurs été sur tous les matchs qu’il a disputés.

"Je le prends à la rigolade"

Les hommes mentent parfois, pas les chiffres. Rayan Philippe est bel et bien le joueur le plus décisif d’Europe. Ce qui lui vaut évidemment des comparaisons plus ou moins bien senties avec les plus grands joueurs de la planète et une attention toute particulière du grand public. Pas de quoi le perturber: "Cela fait plaisir mais je garde la tête sur les épaules. Je le prends plus à la rigolade, je suis conscient de ne pas évoluer dans un des cinq grands championnats, relève t-il. Mes proches et mes coéquipiers me chambrent forcément, mais je le prends à la rigolade, je ne me mets aucune pression. C’est plus une motivation pour garder ce niveau de performance dans la durée."

Il sera bien devant sa télévision le 9 novembre prochain, date de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial... mais en tant que simple supporter des Bleus. "Je la suivrai comme n’importe quel supporter français, mais pas comme un joueur prétendant. Je reste lucide. Je serai là pour soutenir l’équipe de France", s’est-il amusé.

Si Rayan Philippe a manqué une première opportunité de s’imposer en Ligue 1, il demeure un jeune joueur. Alors qu’il vient de souffler sa 22e bougie, et qu’il explose les compteurs au Luxembourg, il ne s’interdit rien: "Quand on est petits on a toujours des rêves, moi mon club de rêve a toujours été le Real Madrid, reconnaît-il. (…) Je n’ai pas forcément de championnat qui me fait rêver plus qu’un autre. Je sais que j’aime beaucoup la Bundesliga, c’est le football qui correspond le plus à mes qualités. Après, évidemment, si je dois retenir un championnat, je pense que la Premier League, ça fait toujours rêver." En attendant d’accomplir ses rêves ou de retrouver la Ligue 1, Rayan Philippe continue son petit bonhomme de chemin dans le championnat luxembourgeois, où il se régale, comme l’ensemble des amateurs de football du plus petit des trois pays du Benelux.