Foot, rugby, basket, volley, hand... comment la France est redevenue une nation ultra-dominatrice en sports collectifs

Avec la qualification en finale de la Coupe du monde 2022, la deuxième en l’espace de quatre ans, les Bleus du football sont sur la lignée des autres équipes de France de sport collectif. Avec des résultats affolants en rugby, basket, hand ou volley, l’Hexagone domine dans de nombreuses disciplines depuis plusieurs années. Et c’est encore plus savoureux quand on sait d’où on vient.

Le constat a été lâché par Evan Fournier - jamais le dernier pour balancer un avis tranché - quelques minutes après la qualification de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde: "À quel moment on va parler de la France comme étant le meilleur pays de sport collectif?", s’est interrogé le joueur des New York Nicks, vice-champion d’Europe avec les Bleus du basket en septembre dernier.

La question mérite d’être effectivement d’être posée. Football ? Les Tricolores sont à une marche de conserver leur titre de champion du monde acquis en 2018. Rugby ? Les hommes de Fabien Galthié on réalisé le Grand Chelem lors du dernier Tournoi des VI Nations et s’avancent comme les grands favoris de la prochaine Coupe du monde disputée à domicile. Basket ? Vice-champions olympique et vice-champions d’Europe en titre. Volley et handball ? Champions olympique en titre.

En sport collectif, l’Hexagone affiche donc une forme époustouflante et tout semble réussir aux différentes équipes de France. Et ces belles performances à répétition sont encore plus savoureuses quand on voit d’où vient la France dans ces différentes disciplines.

Pendant longtemps, seul le handball portait la France

Si l’on schématise, il n'y a bien que le handball qui affiche des résultats affolants sur la durée. Avec trois titres aux JO (2008, 2012, 2020), cinq en championnat du monde (2001, 2009, 2011, 2015 et 2017) et trois en championnat d’Europe (2006, 2010 et 2014) le hand était bien seul à porter haut les couleurs de la France depuis le début des années 2000.

En basket, malgré plusieurs podiums, les Bleus n’ont réussi à aller chercher l’or qu’à une seule reprise, à l’Euro 2013. Avec la génération Gobert-Fournier, ils restent sur deux finales lors des deux dernières grandes compétitions (JO 2021, Euro 2022) et, avec l’avènement programmé du prodige Victor Wembanyama, ils peuvent espérer faire de grandes choses aux JO 2024. En volley, les Français ont dû attendre 2015 pour glaner leur premier titre majeur (ligue mondiale). Depuis, c’est une véritable razzia, avec deux autres titres en ligue mondiale/ligue des nations (2017, 2022), un titre à l'Euro 2015 et une médaille d’or aux JO 2020.

Le foot et le rugby reviennent de loin

Mais la transformation est sans aucun doute encore plus spectaculaire en football et en rugby, les deux sports les plus suivis en France… et dont les amoureux ont dû manger leur pain noir pendant de nombreuses années. Avant de connaître une véritable renaissance avec la prise de fonction de Fabien Galthié en 2019, le XV de France a connu une décennie 2010 plus que pénible. Après leur finale de Coupe du monde en 2011 contre la Nouvelle-Zélande (défaite 8-7 contre la Nouvelle-Zélande), les Bleus ont connu des années de galère, avec comme point d’orgue une dernière place au tournoi des VI Nations 2013, une fessée 62-13 contre les All Blacks en quart de finale de la Coupe du monde 2015 et une 10e place du classement mondial (le pire de l’histoire) en 2019.

Et que dire des Bleus du foot? Les trois finales de grand tournoi en l’espace de six ans (Euro 2016, Mondial 2018 et 2022) sont presque inespérées si l’on se remémore le terrible fiasco de Knysna, il y a douze ans. À cette période, les Tricolores ne daignaient même pas descendre du car. Et, quand ils le faisaient, comme à l’Euro 2008, ce n’était guère plus glorieux (élimination dès la phase de poule). Après le titre mondial de 1998 et la finale de 2006, l’équipe de France de football était bel et bien rentrée dans le rang, au point qu’une élimination en quart de finale de l’Euro 2012 contre la grande Espagne après un non-match (2-0) était (presque) satisfaisante.

À trois jours de défier l’Argentine pour tenter d’apposer une troisième étoile sur le maillot frappé du coq, cette période semble bien lointaine. En cas de sacre ce dimanche au Qatar, Evan Fournier aura un nouvel argument pour mettre en avant la suprématie du sport collectif français. Et il sera encore plus difficile de lui donner tort.