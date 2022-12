France-Angleterre: "La meilleure équipe est sortie", peste lui aussi Bellingham

Jude Bellingham (19 ans), jeune milieu de terrain de l’Angleterre, regrette le scénario du quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à la France (2-1) et juge que "la meilleure équipe de la soirée est sortie".

L’Angleterre ne digère pas le scénario de son quart de finale de la Coupe du monde perdu face à la France (2-1), samedi. Dominateurs, les Three Lions ont finalement cédé sur un but d’Olivier Giroud à l’entame du dernier quart d’heure avant de manquer une occasion en or d’égaliser avec un penalty expédié dans les nuages par Harry Kane. Près de 24 heures après cette issue, Jude Bellingham nourrissait encore une grande amertume sur la manière dont les choses ont tourné.

"La meilleure équipe de la soirée est sortie, c'est parfois le football"

"Celle-là sera douloureuse pendant très longtemps, lance le milieu de terrain du Borussia Dortmund sur Instagram. La meilleure équipe de la soirée est sortie, c'est parfois le football. Quoi qu'il en soit, je suis tellement fier des efforts, du combat et des performances de mes coéquipiers tout au long du tournoi. Merci également aux fans pour l'amour et le soutien de ces dernières semaines, restez avec nous même dans ce moment difficile car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en équipe pour les futurs tournois. Gardez la foi, notre heure viendra."

Plusieurs de ses équipiers (Maguire, Henderson, Saka…) l’ont soutenu sous ce message. Son avis avait aussi été servi par son partenaire du milieu de terrain, Declan Rice, peu de temps après le coup de sifflet final.

"Nous ne nous sentions pas forcément trop confiants mais tout de même suffisamment pour penser passer et battre la France, avait confié le joueur de West Ham en zone mixte. A part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. On a plutôt bien joué par moment. A mon avis la meilleure équipe a perdu ce soir, et cela prouve notre niveau. Nous retrouvons un niveau où les gens commencent à croire de nouveau en nous, le pays nous pousse. Depuis quelques années ce n'était pas le cas, donc on peut être fiers de nous mais il faut y retourner. Parce qu'au final, le football international se juge sur les succès." Ces regrets rappellent un peu ceux de certains joueurs belges après la défaite face aux Bleus en demi-finale en 2018.