France-Angleterre: le prono plus indécis de Macron (mais avec une victoire des Bleus)

Après avoir annoncé le bon score et les bons buteurs pour France-Pologne (3-1), Emmanuel Macron, le président de la République française, se montre plus réservé pour le quart contre l’Angleterre en voyant tout de même une qualification des Bleus.

Emmanuel Macron voit la France atteindre la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Mais le président de la République se montre, pour le moment, plus indécis sur le score du quart de finale entre la France et l’Angleterre, samedi (20h).

"Je n'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'on gagne, a-t-il lancé sur RTL, ce mardi. Je ne donne pas encore le score (...) mais je pense qu'on gagne."

Le chef de l’Etat, grand fan de football et de l'OM, se donne encore quelques jours pour affiner sa prédiction. Il promet ainsi de dévoiler le résultat exact "la veille ou l'avant-veille, parce qu'il faut voir la feuille de match". Macron en a profité pour adresser ses félicitations et encouragements aux hommes de Didier Deschamps qu’il pourrait prochainement rencontrer. Il a en effet confirmé sa présence au Qatar en cas de qualification pour les demi-finales.

Il se rendra au Qatar en cas de demi-finale

"Je veux aussi féliciter nos Bleus qui ont fait un match formidable", a-t-il lancé deux jours après le succès face à la Pologne (3-1). "Si nous gagnons, j'irai pour les demi-finales et la finale, comme je m'y suis engagé." En 2018, il s’était rendu en Russie pour la suivre la demi-finale face à la Belgique (1-0), puis la finale contre la Croatie (4-2).

Avant la rencontre face à la Pologne, le président de la République avait donné le score exact et les bons buteurs. "Je pense qu’on gagne 3-1, avait-il confié dans le Parisien. Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français (Mbappé a inscrit un doublé, ndlr)."