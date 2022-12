France-Angleterre: pourquoi Pickford est toujours autant critiqué par les Anglais

Avant le quart de finale de Coupe du monde attendu contre l’équipe de France (samedi, 20h), le gardien de l’Angleterre, Jordan Pickford, est la source de critiques outre-Manche. De quoi se montrer véritablement fébrile côté anglais avant de défier les champions du monde en titre ?

L’Angleterre et les gardiens de but, le problème n’est pas nouveau. À quelques jours de défier l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde, les Three Lions continuent de s’inquiéter autour de leur gardien de but Jordan Pickford. Pourtant, il semble réaliser une des meilleures saisons de sa carrière, à l’image de son match contre le Sénégal (3-0) où il sort une grosse parade devant Boulaye Dia à 0-0.

Des stats en progression

Comme le souligne The Athletic, les critiques sont toujours légion pour le rempart d’Everton, deuxième meilleur gardien de Premier League depuis le début de saison en nombre d’arrêt (60 sauvetages contre 64 pour David Raya de Brentford). Pas aidé par un club d’Everton à la peine (17e après 15 journées), il réalise surtout un exercice bien plus efficace que les précédents, avec un taux de réussite de 78% devant sa ligne, loin de ses standards qui tournent autour de 65%.

Et malgré un jeu au pied précis (100% de ses passes courtes et moyennes réussies contre le Sénégal, plus de la moitié de ses passes longues), Pickford continue d’inquiéter lorsqu’il est servi par ses défenseurs. "Il a donné aux supporters quelques frayeurs avec son jeu au pied lorsque le Sénégal pressait agressivement", écrit par exemple le Daily Mail.

Une réputation qui le suit au fil des années

Les critiques ne proviennent pas seulement des sueurs froides qu’il peut laisser couler dans le dos de ses fans, mais également par une image sans doute erronée qu’il traîne depuis plusieurs années. Celle d’un joueur moins spectaculaire que ses confrères, en raison de sa petite taille (1m85) et donc de son envergure moindre. Mais également celle d’un joueur manquant parfois de lucidité.

Contre le pays de Galles, une action où il plonge alors que le ballon est très loin en dehors de son cadre a suscité de nombreuses moqueries, Gary Lineker en tête: "Je ne pense pas avoir déjà vu un gardien de but plonger pour des ballons de plusieurs kilomètres à côté".

Jordan Pickford réalise un plongeon contre le pays de Galles, même si le ballon passe très loin de son but. © ICON

Face à la France, il pourrait devenir le gardien anglais avec le plus de cleah sheet en grand tournoi, égalant Shilton (10 à l’Euro et en Coupe du monde), et devant la légende Banks, qui a disputé beaucoup moins de ces matchs (11 contre 18 pour Pickford).

Beckham rassuré par Pickford

Salué par David Beckham après le match contre les Lions de la Teranga, qui se félicitait d'avoir une sélection "entre de bonnes mains", Jordan Pickford serait courtisé par Manchester United, Chelsea et Tottenham à un an et demi de la fin de son contrat chez les Toffees. Le débat autour du gardien numéro un aligné par Gareth Southgate avant la Coupe du monde ne semble pas totalement refermé, mais les doutes semblent s’estomper à l’heure de se frotter à l’un de ses plus grands défis en carrière.