France-Angleterre: quand Walker snobe la main tendue de Mbappé avant le match

Kylian Mbappé a tenté de saluer Kyle Walker dans le couloir avant le quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre (2-1). Mais le latéral anglais a ouvertement snobé le Français qui s’en est amusé.

Comme des boxeurs avant de lancer leur combat, Kylian Mbappé a tenté de taper dans la main de son adversaire du soir, samedi avant le quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Angleterre. Mais il attend encore la réponse. Une vidéo diffusée de la BBC montre l’attaquant français appeler Kyle Walker - présenté comme son garde du corps par les Anglais avant le match - et lui tendre la main. Le latéral droit anglais se retourne, toise l’attaquant, snobe sa main et se remet dans la direction du terrain.

Ce petit coup de bluff entre les deux hommes a bien amusé Mbappé qui a affiché un sourire malicieux avant d’engager quelques gestes de décontraction du haut du corps. Le duel tant attendu sur le terrain n’a pas vraiment eu lieu. Serré de près plusieurs adversaires, Mbappé n’a pas trop eu le loisir de faire des différences. Il a débordé une fois le latéral droit de Manchester City mais son centre n’a pas été repris par Ousmane Dembélé. Quelques jours avant la rencontre, Walker avait étalé sa confiance dans ses capacités à contrer le joueur du PSG, qu’il avait déjà croisé à plusieurs reprises en Ligue des champions.

Walker ne voulait pas trop le respecter

"C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, avait-il reconnu. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer, a poursuivi Walker devant les médias. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays. (...) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes."

Il a mis sa promesse à exécution dès le couloir menant au terrain en ne répondant pas au geste malicieux de Mbappé à son égard. S’il a contenu Mbappé pendant le match, son rêve de Mondial s’est fracassé sur le réalisme des Bleus, vainqueurs grâce à des buts d’Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud.