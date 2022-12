France-Angleterre: "Rien ne peut nous arriver", assure Rabiot après la victoire des Bleus

Le milieu de terrain de l'équipe de France Adrien Rabiot clame sa confiance après la victoire des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre (2-1). "Il faut savoir souffrir", concède-t-il.

"Beaucoup de fierté". Adrien Rabiot fait preuve de sa satisfaction en zone mixte après la qualification obtenue par les Bleus pour les demi-finales de la Coupe du monde, à la suite de leur victoire sur l'Angleterre (2-1). Le milieu français exprime "de la fierté", se montrant "fier de cette équipe, de ce groupe".

"Il y avait toujours un pied, une tête, la main d’Hugo"

"On a souffert, on a montré qu’on pouvait être unis et solidaires, reconnaît-il, alors que ses partenaires ont été rejoints au score après la pause et qu'Harry Kane a manqué le penalty de l'égalisation dans les dernières minutes. On était prévenus et préparés, on savait que ce serait engagé. On a répondu avec nos armes. Je ne dirais pas qu’on a douté, il y a eu un peu de souffrance. Il y avait toujours un pied, une tête, la main d’Hugo pour sortir de ces situations."

"On a su faire mal quand il le fallait, ajoute-t-il. Il y a eu aussi un peu de chance avec Kane qui rate ce penalty. Je ne sais pas s’il y avait vraiment faute non plus. On est très contents ce soir. C'est incroyable, ces moments-là, une place en demi-finale, dans un match comme celui-ci. On a fêté avec le coach, le président tout le monde. On a eu ce moment de communion, comme depuis le début et qui nous porte".

"On sent qu'il y a quelque chose à faire"

Avant de se montrer optimiste sur la suite de la compétition, à commencer par une demi-finale contre le Maroc mercredi soir (20h). "On sent qu'il y a cet engouement, je suis en contact avec des proches qui sont en France, et qui me disent que de plus en plus les gens sont derrière nous et y croient, apprend Rabiot. On sent tout ça, nos familles qui sont là aussi, on sent vraiment qu’il y a quelque chose à faire et qu'on est poussés".

"Même quand on est en difficulté, rien ne peux nous arriver, conclut-il. C'est quelque chose d'important. Ce soir, on est en demi-finale, on va quand même profiter parce que c'est un moment unique dans une carrière. On ne peut pas toujours dominer de la tête et des épaules sur 90 minutes, cela fait partie du football. Il y a des moments où on souffre, encore plus dans le football d'aujourd'hui où les équipes sont très proches en terme de niveau. Il faut savoir souffrir. Par moments, on a sur faire le dos rond et piquer au moment. C'est ce qui nous caractérise, parfois".