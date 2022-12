France-Argentine: de la zone mixte jusqu'à sa chambre, pourquoi Agüero ne lâche pas Messi

L’ancien attaquant de l’Argentine et jeune retraité Sergio Agüero (34 ans) a obtenu l’autorisation de la Fédération argentine de rester avec la sélection albiceleste au Qatar jusqu’à la finale de la Coupe du monde contre l’équipe de France, dimanche au stade de Lusail. Une présence remarquée pour celui qui va même jusqu’à partager la chambre de son ami Lionel Messi.

Indispensable Sergio Agüero. Si l’ancien buteur de l’Argentine a pris sa retraite il y a un an en raison de troubles du rythme cardiaque, celui qui compte 41 buts en 101 sélections avec l’Albiceleste est omniprésent durant cette Coupe du monde au Qatar. Le joueur n’avait pas l’habitude de ménager ses efforts sur le front de l’attaque. Le jeune retraité se démène aussi pour ambiancer, soutenir, aider et même défendre les partenaires de Lionel Messi, en quête d’une troisième étoile contre l’équipe de France dimanche en finale du Mondial (coup d’envoi à 16h).

Le 27e homme de Scaloni

C’est simple, à Doha, l’ex-buteur de Manchester City est partout. Afin de garantir l’unité du groupe, l’AFA, la Fédération argentine, l’a invité au sein de la délégation. Un peu comme s’il était le 27e homme de Lionel Scaloni. D’après TyC Sports, il partagera jusqu’à dimanche la chambre de son grand ami Lionel Messi. Les deux Argentins ont toujours fait chambre commune en sélection avant qu’Agüero ne stoppe prématurément sa carrière en 2021.

Il a calmé Messi après son embrouille avec Weghorst

Pour mesurer l’influence d’Agüero sur la Pulga, il suffit de voir le visage de Messi s’illuminer quand il réalise qu’il va recevoir le trophée du meilleur du joueur match contre la Croatie des mains de son ami. Présent pour les honneurs, fêter les qualifs sur la pelouse avec les Argentins ou participer aux entraînements (on l’a vu mettre une "mine" et même arrêter un penalty!), Agüero sait aussi se transformer en médiateur lorsque la star du PSG se chauffe en zone mixte avec le Néerlandais Wout Weghorst en quart de finale. Il n’hésite pas non plus à montrer les crocs sur les réseaux sociaux pour défendre l’équipe de Lionel Messi.

La joie d'Agüero avec les Argentins après la victoire face aux Pays-Bas © ICON Sport

Il a calmé la star de la boxe Canelo

C’est lui qui monte en première ligne pour défendre l’attaquant du PSG face aux menaces du boxeur mexicain Saul 'Canelo' Alvarez, qui accusait son ancien comparse d'avoir piétiné un maillot mexicain après la victoire 2-0 de l'Argentine en phase de groupes. "M. Canelo, ne cherchez pas d'excuses ni des problèmes, vous ne connaissez probablement pas assez le football et ce qui peut se passer dans les vestiaires", lui a-t-il intimé sur Twitter. Et le boxeur s'est exécuté. "Je me suis laissé emporter par la passion et l'amour que je ressens pour mon pays et j'ai fait des commentaires déplacés, a écrit le boxeur sur son compte Twitter. Je tiens donc à m'excuser auprès de Messi et du peuple argentin."

Régulièrement reconverti en streamer, l'Argentin de 34 ans a aussi clashé sur Twitter puis en live sur Twitch un célèbre youtuber espagnol qui a osé poster une photo des Argentins chambrant les Néerlandais après la séance des tirs au but ("va jouer à FIFA"). Pas du genre à plaisanter avec la sélection, Sergio Agüero sera le premier supporter de l’Argentine dimanche face aux Bleus. A l’issue de la finale, on devrait le voir sur la pelouse du stade de Lusail. Reste à savoir s’il sera ivre de joie ou s’il consolera Lionel Messi.