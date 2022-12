France-Argentine: Gignac "aimerait" que Messi "soulève la Coupe du monde"

Dans un entretien à Fox Sports, André-Pierre Gignac a indiqué son admiration pour Lionel Messi. Avant la finale de Coupe du monde dimanche entre la France et l'Argentine, l'attaquant français a estimé que le capitaine argentin "méritait" de remporter la compétition.

Homme aux 36 sélections avec l'équipe de France, André-Pierre Gignac aurait pu donner la victoire aux Bleus lors de l'Euro 2016 sans un maudit poteau en finale. Plus de six ans plus tard, l'ancien attaquant de l'OM sera un spectateur attentif de la finale de Coupe du monde dimanche (16h) entre la France et l'Argentine.

"Messi le mérite pour l'ensemble de sa carrière"

En cas de défaite des hommes de Didier Deschamps, André-Pierre Gignac ne sera pas forcément le plus malheureux. Admiratif de Lionel Messi, celui qui évolue avec les Tigres depuis 2015, ne serait pas contre un triomphe de la "Pulga" et de ses compatriotes: "Aujourd'hui, en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du monde pour Messi. Je suis français, mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du monde parce qu'il le mérite pour l'ensemble de sa carrière, a déclaré Gignac dans un entretien à Fox Sports. Son comportement est celui d'un leader."

Interrogé sur le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, André-Pierre Gignac a indiqué qu'il opterait pour l'attaquant des Bleus s'il était entraineur. Mais "APG" aimerait plutôt jouer avec Messi. "Il a encore beaucoup de magie", a estimé le buteur de 37 ans à propos du capitaine de l'Albiceleste.

En attendant, Pierre-André Gignac imagine à terme que son fils Eden, seulement 7 ans, puisse disputer la Coupe du monde... avec le Mexique. Questionné sur les difficultés d'El Tri au Qatar, Gignac a vanté les qualités de sa progéniture: "J'attendrais jusqu'en 2034 car un attaquant va arriver, mon Eden Gignac. Et il va beaucoup aider. Il est mexicain et gaucher, imaginez!"