France-Argentine: l’émotion débordante de Di Maria, en larmes après son but

Angel Di Maria a craqué sous le poids de l'émotion après avoir inscrit le deuxième but de l'Argentine contre la France, dimanche, en finale de la Coupe du monde 2022.

Angel Di Maria a rendu au centuple la confiance accordée par son sélectionneur Lionel Scaloni. De retour dans le onze titulaire pour la finale de la Coupe du monde contre la France ce dimanche, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est mis au diapason d’une équipe argentine très agressive. Intenable sur le côté gauche, El Fideo a livré un véritable récital en première période, conclu par un superbe but, au terme d’un contre supersonique.

Di Maria n'a pu contenir ses larmes © @beinsports

Di Maria a obtenu le penalty transformé par Messi

Les Argentins ont parfaitement exploité un ballon perdu par les Bleus dans le camp adverse. Lancé dans la profondeur par Alvarez, Mac Allister a trouvé Di Maria à l’opposé. Seul au second poteau, l’attaquant de la Juventus n’a laissé aucune chance à Hugo Lloris à bout portant, inscrivant son 28e but en sélection, un but qui lui a tiré des larmes de joie. Tout comme il a fait pleurer les Argentins en tribunes.

Tenante du titre, l'équipe de France a vécu 45 premières minutes cauchemardesques. Pris dans l'envie et dans l'agressivité, fébriles avec le ballon, désorganisés sans, les Bleus n'ont jamais existé dans le premier acte. Le score (0-2) à la pause reflète parfaitement l'écart entre les deux équipes dans ce match. Lionel Messi avait ouvert le score sur un penalty généreux obtenu par... Di Maria (22e).

L'Argentin s'est joué d'Ousmane Dembélé dans la surface de réparation avant de se crocheter lui-même. L'assistance vidéo n'est pas intervenue, et Messi a inscrit son 6e but de la compétition (23e), le quatrième sur penalty.