France-Argentine: la compo probable des Bleus, avec un coup tactique de Deschamps pour la finale?

L'équipe de France affronte l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2022. Et Didier Deschamps pourrait bien préparer un coup tactique concernant son onze de départ. L'hypothèse semble en tout cas sur la table, après la mise en place tactique de ce samedi.

Ce samedi soir, tous les joueurs du groupe France se sont entraînés au stade Jassim Bin Hamad de Doha. Ce qui est une bonne nouvelle par les temps qui courent. Konaté, Varane, Tchouaméni, Hernandez et Coman ont fait leur retour. Ce dernier s'est entraîné en marge du groupe. Sera-t-il opérationnel ce dimanche? Après avoir été touché par le virus, l'ailier du Bayern Munich n'a pas encore recouvré toutes ses capacités, même s’il se sent un peu mieux. Raphaël Varane qui était resté à l’hôtel vendredi, a retrouvé de bonnes sensations.

Lors de la mise en place du soir, Didier Deschamps a reconduit quasiment le 11 qui s'est imposé contre l'Angleterre. Mais Marcus Thuram a débuté sur le coté gauche et Kylian Mbappé en pointe.

Coup tactique ou coup de bluff?

Lors de la deuxième partie de l’opposition, Olivier Giroud a retrouvé sa place en pointe de l’attaque. Est-ce un coup tactique de Didier Deschamps pour donner plus de vitesse et de profondeur avec le buteur du PSG? Dans ce cas, Marcus Thuram se positionnerait dans le couloir gauche, une zone déjà occupée par intermittence et avec réussite lors de ses entrées contre la Pologne (une passe décisive) et le Maroc.

À quelques heures heures de jouer sa deuxième finale de Coupe du monde en tant qu’entraîneur, c’est peut-être simplement un coup de bluff de la part de Didier Deschamps. Voir Olivier Giroud s’asseoir sur le banc au coup d’envoi de cette finale, même s’il a été moins en vue contre le Maroc, serait une grosse surprise. En tout cas ces deux hypothèses sont sur la table. Réponse dimanche dans l’après-midi.

La compo probable: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.