France-Argentine: le penalty polémique pour une faute de Dembélé sur Di Maria, sur l'ouverture du score de Messi

L'équipe de France a concédé l'ouverture du score en finale de Coupe du monde ce dimanche face à l'Argentine. A la 23e minute, Lionel Messi a inscrit le premier but de la partie sur penalty, provoqué par Angel Di Maria qui a obtenu une faute après un contact avec Ousmane Dembélé.

L'Argentine a fini par faire craquer l'équipe de France. Pour décrocher leur troisième étoile mondiale, les Bleus devront désormais montrer leur caractère ce dimanche après l'ouverture du score de l'Argentine en finale de Coupe du monde. Sur penalty, Lionel Messi a ouvert la marque (23e).

Titulaire un peu surprise pour la rencontre après plusieurs matchs sur le banc, Angel Di Maria a provoqué sur son côté gauche, où il faisait face à Ousmane Dembélé. Après avoir crocheté le joueur du Barça, l'ancien du PSG est tombé dans la surface de réparation. Le Polonais Szymon Marciniak n'a pas hésité et a estimé que l'ailier français avait fait faute.

Y avait-il faute de Dembélé sur Di Maria en finale de Coupe du monde 2022 entre la France et l'Argentine ? © Capture écran TF1

Messi dans l'histoire

L'action risque de provoquer la polémique ces prochaines heures, surtout si la France perd cette finale. Toutefois, l'Argentine a concrétisé sa domination, en étant bien plus incisive que son adversaire dès les premières minutes. Tenante du titre, l'équipe de France n'avait jamais dans son histoire encaissé l'ouverture du score en finale de Coupe du monde.

Attendu comme le sauveur de sa nation, Lionel Messi a inscrit lui son sixième but de la compétition, le quatrième sur penalty. Il avait loupé une tentative dans l'exercice face à la Pologne. Grâce à ce but, l'attaquant parisien est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer à chaque reprise lors des huitièmes, quarts, demies et finale.