France-Argentine: arrivée au stade très galère pour les supporters

À quelques minutes du coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, des complications dans le métro de Doha ont rendu difficile l'accès au stade de Lusail pour les supporters français et argentins.

Un petit couac sans conséquence à Doha ? En route vers le stade de Lusail pour vivre la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, les supporters des deux nations ont connu quelques péripéties dans le métro, puis au moment d'en sortir pour gagner l'enceinte.

Problème technique dans le métro de Doha, des supporters bloqués

Les fans des Bleus, qui étaient environ 700 à s'être rassemblés dans un hôtel, avaient commencé à marcher en direction du métro aux alentours de 13h15 (heure française). Quelques minutes après avoir investi ls différents wagons, ceux-ci ont tous dû descendre de la rame qui les menait à Lusail. En cause ? Un problème technique touchant le métro qui les a bloqués, ainsi que de très nombreux supporters argentins, quelques instants à deux stations de leur point de destination. Un problème confirmé par un confrère de Libération sur Twitter.

Un petit mouvement de foule

En conséquence, le contingent français s'est réduit pour s'éparpiller dans d'autres rames, réduisant de fait le cortège à la sortie du métro. Et le souci logistique s'est poursuivi à leur arrivée, tandis qu'au-delà du monde qui souhaitait quitter la station pour assister à la finale, des dizaines de personnes voulaient y accéder pour partir dans l'autre sens. Une mission quasi impossible qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre afin de bloquer les portes, ce qui a provoqué un petit mouvement de foule.

L'une des explications à ces difficultés connues par les fans serait le fait que la cérémonie de clôture a attiré beaucoup de personnes, qui ont pris le métro tous ensemble tandis que durant la compétition, ces mouvements étaient plus étalés jusqu'au coup d'envoi. Toutes celles et ceux ayant leur billet pour la rencontre et ayant connu ces péripéties ne devraient, pour autant, pas manquer le coup d'envoi. Il n'y a désormais plus grand-monde à l'extérieur du stade, seulement quelques familles et beaucoup de drapeaux argentins.