France-Argentine: le tweet provocateur d'Özil sur l'absence de Benzema

Grand ami du "KB9", l'ancien joueur du Real Madrid et d'Arsenal Mesut Özil a exprimé son soutien au Ballon d'or dans un tweet publié quelques secondes après la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde.

La France a cédé sa couronne de champion du monde. Au terme d'une finale exceptionnelle, où Kylian Mbappé a répondu coup pour coup à Lionel Messi et ses coéquipiers, avant que l'Albiceleste ne s'impose lors de la séance de tirs au but (3-3, 4 tirs au but à 2), l'Argentine est parvenu à soulever le prestigieux trophée pour la troisième fois de son histoire.

"No Benzy, no party", le tweet chambreur d'Özil

Particulièrement actif depuis le début de la compétition sur son compte Twitter, l'ancien meneur de jeu du Real Madrid et d'Arsenal Mesut Özil n'a pas manqué de féliciter son ancien partenaire Angel Di Maria. Surtout, quelques secondes à peine après le coup de sifflet final, l'Allemand s'est laissé aller à un nouveau commentaire sur son profil, à destination d'un autre de ses coéquipiers de son époque merengue, à savoir Karim Benzema.

"No Benzy, no party" ("pas de Benzema, pas de fête"), le message du joueur évoluant désormais à Basaksehir est clair. Et, bien sûr, il vient remettre de l'huile sur le feu d'une situation qui a embarrassé le staff des Bleus dans la préparation de la finale, alors que les questions sur un retour de "KB9" se sont multipliées ces derniers jours.

Les messages cryptiques de l'avant-centre du Real ces dernières heures n'ont pas manqué d'alimenter la polémique. Selon des informations de l'Equipe, le clan du Ballon d’or n’aurait pas vraiment apprécié la gestion de son physique par le staff médical tricolore, notamment lors de la séance survenue la veille de sa déchirure au quadriceps. D’après le quotidien, Benzema aurait souhaité rester au sein du groupe tricolore pour se soigner et avoir ainsi une chance de disputer le Mondial. Il aurait ensuite été surpris de ne pas être remplacé par un autre joueur. Une situation encore floue qui nécessitera des éclairages, à froid, au retour de l'équipe de France.