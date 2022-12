France-Argentine: Deschamps reste flou pour son avenir, Macron lui demande de rester

Quelques instants après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde ce dimanche face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab), Didier Deschamps est resté évasif sur son avenir personnel. En fin de contrat en cette fin d'année, le sélectionneur des Bleus doit discuter avec Noël Le Graët début 2023.

Après la défaite ce dimanche en finale de Coupe du monde face à l'Argentine (3-3, 4-2 tab), Didier Deschamps n'a "pas envie" de parler de son avenir. En principe, le sélectionneur des Bleus, en fin de contrat en ce mois de décembre, a le pouvoir de décider de la suite. Mais le technicien a besoin de "digérer" la déception.

"Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus, a répondu Didier Deschamps sur TF1. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président (Noël Le Graët, NDLR) en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça."

Avant le début de la compétition, l'équipe de France a perdu plusieurs de ses éléments sur blessure. Pourtant, elle a réussi à surmonter les obstacles pour finir en finale et y croire jusqu'au bout. "La déception est tellement énorme, il y a eu un avant et un pendant pas des plus faciles mais ce ne sont pas des excuses. Cela a été un pur bonheur avec le staff et les joueurs de partager ce Mondial, a ajouté le sélectionneur. Il y a les matchs mais c'est une aventure humaine, il ne faut pas l'oublier. De ce côté là, il n'y a que du positif. Quand il n'y a pas le Graal au bout, on en était pas loin, ça fait mal. Il faudra du temps pour digérer."

"Quand on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer"

Dos au mur après la période période en ayant été menée 2-0, l'équipe de France a réussi à revenir (2-2) pour arracher la prolongation. Lors de celle-ci, Lionel Messi a donné l'avantage aux siens mais Kylian Mbappé a égalisé sur penalty, signant un triplé. "Cela donne encore plus de regrets, si on prend le 3-0, il n'y aurait eu rien à dire. On n'a pas fait ce qu'il fallait pendant une heure, a jugé celui qui est arrivé à la tête de la France en 2012. Après avec beaucoup de courage, d'énergie, de qualités aussi, on a poussé l'Argentine dans ses derniers retranchements. Après, ça se joue à quoi? On n'a pas tout bien fait mais à l'image de ce Mondial, il y a eu du coeur, de l'énergie. On revient de nulle part. Quand on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer, c'est comme ça, il faut l'accepter."

Ces derniers jours, le groupe français a été touché par un virus mais tous les joueurs étaient bien présents pour ce dernier rendez-vous. "On n'avait pas toutes nos forces pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans des explications, a noté Deschamps. On a renversé une situation très compromise grâce à la qualité et le mental mais ça n'a pas suffi."

S'il est resté flou pour la suite, Didier Deschamps compte en tout cas des partisans, à commencer par Emmanuel Macron, le président de la République: "Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive!, a lancé le chef d'Etat au micro de RMC. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère."