France-Argentine: temps de jeu, kilomètres parcourus, repos... Qui est le plus fatigué avant la finale ?

S'ils ne comptent pas de joueurs malades dans leurs rangs, contrairement aux Français qu'ils affrontent dimanche, les Argentins ont passé plus de temps sur les terrains puisqu'ils ont dû disputer une prolongation en quarts. Une donnée physique qui pourrait compter pour la finale de la Coupe du monde.

"On était KO après le match. On a beaucoup couru, la compétition est longue, ça fait beaucoup de matchs qu'on enchaîne avec beaucoup d'intensité parce que c'est une Coupe du monde. L'enchaînement Angleterre puis Maroc nous a fait du mal physiquement mais avec le staff qu'on a, on va bien récupérer." C’est ce qu’il faut souhaiter aux Bleus. Car comme l’a reconnu Aurélien Tchouaméni après la victoire mercredi en demi-finales (2-0), il leur a fallu puiser dans leurs réserves pour gagner le droit d’affronter l’Argentine de Lionel Messi en finale. Après un mois d’un tournoi placé au plein cœur de la saison, les organismes commencent sérieusement à s’user.

En plus de la fatigue accumulée, certains sont tombés malades ces derniers jours, victimes d’un syndrome grippal qui a privé Dayot Upamecano et Adrien Rabiot du match face au Maroc. Comme révélé par RMC Sport, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont à leur tour pris un coup de froid. Avant le choc de dimanche, la récupération est donc le maître-mot, dans les rangs français comme argentins, en particulier pour ceux qui ont beaucoup enchaîné depuis le début de ce Mondial. Déjà incontournable du haut de ses 22 ans, le Madrilène Aurélien Tchouaméni est celui qui a été le plus sollicité avec 501 minutes passées sur les pelouses du Qatar.

Le trio Martinez-Otamendi-Messi a tout joué

Suivent Kylian Mbappé (478 minutes), Antoine Griezmann (467), Hugo Lloris (450), Theo Hernandez (438), Raphaël Varane (406), Ousmane Dembélé (393), Adrien Rabiot (388), Olivier Giroud (379), Jules Koundé (361) et Dayot Upamecano (360). Derrière les habituels titulaires, seuls quatre remplaçants dépassent les 100 minutes de temps de jeu : 102 pour Randal Kolo Muani, 119 pour Kingsley Coman, 202 pour Youssouf Fofana et 286 pour Ibrahima Konaté. Côté argentin, le turnover a été un peu plus important, mais ils sont trois à avoir disputé 570 minutes : le portier Emiliano Martinez, le taulier Nicolas Otamendi et évidemment Lionel Messi, capitaine et guider de cette Albiceleste.

Ces trois cadres ne sont jamais sortis. Pas même lors de la prolongation face aux Pays-Bas en quarts. Autres soldats de Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul (498 minutes), Nahuel Molina (477), Enzo Fernandez (444), Alexis Mac Allister (435), Cristian Romero (427) et Julian Alvarez (362), qui a rapidement envoyé Lautaro Martinez sur le banc, n’ont pas non plus ménagé leurs efforts. Mais ils sont prêts pour une ultime bataille. "Nous faisons de grands sacrifices. Lors du match précédent, nous avons disputé une prolongation (contrairement à la France, ndlr) et aujourd'hui, il y avait de la fatigue. Nous allons chercher des forces dans des endroits insoupçonnés", a souligné Lionel Messi après le 3-0 collé à la Croatie en demi-finales. Comme la France, l’Argentine a aussi appris à gérer ses matchs.

Le marathonien Rabiot

Selon les statistiques compilées par la Fifa, ces deux nations sont parmi celles qui courent le moins et le moins intensément de ce Mondial. En moyenne, les Argentins avalent 107,7 kilomètres toutes les 90 minutes. Ils sont simplement devancés dans ce classement par les Mexicains (107,5 km) et les Equatoriens (105,4 km), qui ont été sortis dès la phase de groupes. Les Bleus, eux, parcourent en moyenne 109,1 kilomètres par match. Les sprints ne sont pas non plus une spécialité des deux finalistes. Là où les Américains en effectuaient en moyenne 630 par rencontre, Français et Argentins en totalisent 489 et 473. A titre individuel, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont - sans surprise - ceux qui courent le moins parmi les joueurs de champ des deux équipes.

Les deux attaquants du PSG atteignent en moyenne 8,4 kilomètres parcourus par match. A l’inverse, Adrien Rabiot est celui qui court le plus (11,7km/90 minutes). Le milieu de la Juventus Turin, que Didier Deschamps espère récupérer pour la finale, est talonné par Enzo Fernandez (11,6), Antoine Griezmann (11,5) et Aurélien Tchouaméni (11,4). Julian Alvarez, lui, n'a visiblement pas très envie de choisir entre marathonien et sprinteur. Le grand espoir de Manchester City (22 ans) fait partie de ceux qui courent le plus (11 kilomètres en moyenne par match), mais il arrive aussi en tête de ceux qui réalisent le plus de sprints (70,6 toutes les 90 minutes).